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El horóscopo para este miércoles 6 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

6 de mayo 2026 · 07:34hs
El horóscopo para este miércoles 6 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. La especulación puede perjudicar su económica. Podría tener problemas con sus subordinados. Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Lo mejor para no discutir con su pareja es esperar. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. La creatividad es básica en su trabajo. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Con el dinero, evite el riesgo y vaya a lo seguro. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Compenetración absoluta con su pareja. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento. Potencie el trabajo en equipo. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se interesará por aquella persona que se insinuó hace tiempo. Un familiar requiere un préstamo, ayúdelo. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Tenga tiempo para su pareja. Venza esa manía de enamorarse de lo que está rebajado. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

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LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Puede producirse un bloqueo afectivo. Buen momento económico. Acertada intervención en la resolución de un problema laboral. Cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ocasión para conquistar. Los proyectos económicos avanzan con lentitud. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esa persona afín podría ser su pareja ideal. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Problemas laborales. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Surgirán obstáculos en su trabajo. Con ejercicio y dieta, mejorará su aspecto.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Una llamada telefónica inesperada le alegrará. Los negocios pueden ser adversos para usted. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Antes de alzar la voz recuerde que su garganta se resiente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No se sorprenda si encuentra a su pareja poco receptiva. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Riesgo de enfriamiento.

Horóscopo Signo mayo
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