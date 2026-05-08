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Este martes se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria

“La situación de la universidad es crítica”, advirtieron antes de la nueva Marcha Federal el próximo martes 12 de mayo.

8 de mayo 2026 · 15:01hs
Este martes se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria

Este martes se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria

La Marcha Federal Universitaria se replicará en Paraná con apoyo multisectorial y contará con la participación de gremios, organizaciones sociales y centrales sindicales. El recorrido comenzará en Plaza de Mayo, continuará por calle Corrientes y Buenos Aires, y finalizará frente a Casa de Gobierno.

Las universidades públicas de todo el país convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 de mayo. En Paraná, la movilización partirá a las 17 desde Plaza de Mayo y recorrerá distintas calles del centro. En ese marco, el secretario general de AGDU, Germán Orsini, cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y alertó sobre el deterioro salarial y presupuestario del sistema educativo.

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La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otros espacios gremiales y estudiantiles. Según indicaron, la movilización busca exigir la ejecución inmediata de la ley sancionada por el Congreso, que contempla actualización de partidas presupuestarias, recomposición salarial, aumento de becas y refuerzo para ciencia y tecnología.

Salarios y condiciones laborales

“La situación de la universidad es crítica y esa ley venía a reparar un poco este desmantelamiento organizado del Estado contra el sistema universitario y científico nacional”, sostuvo Germán Orsini, secretario general de AGDU en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

El dirigente gremial también cuestionó la falta de convocatoria a paritarias y aseguró que el Gobierno nacional “no muestra interés” en resolver el conflicto. “Aunque sea debería existir una instancia de diálogo con los actores principales de la universidad para encontrar una salida”, señaló.

Además, remarcó que el conflicto excede lo estrictamente universitario y afecta el funcionamiento institucional del país. “Se pone en juego la institucionalidad, la división de poderes y el sistema republicano. Es grave que exista una ley sancionada y promulgada que después no se cumpla”, afirmó.

En relación con la situación salarial, Orsini explicó que los aumentos otorgados continúan por debajo de la inflación. “En marzo el incremento fue del 2,2% y la inflación del 3,9%. Mes a mes se deteriora aún más la situación”, indicó.

También advirtió sobre el impacto que esta realidad genera en las condiciones laborales docentes. “Muchos profesores tienen que salir a buscar dos o tres trabajos adicionales para sostenerse. Eso repercute en el cansancio, el agotamiento mental y las condiciones de trabajo”, expresó.

Estudiantes

El titular de AGDU destacó además el crecimiento de la matrícula en las universidades públicas, especialmente en contextos de crisis económica. “Hay un aumento de estudiantes porque la universidad pública garantiza gratuidad, cercanía y acceso. En Entre Ríos tenemos distintas sedes académicas que permiten continuar estudios dentro de la provincia”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que ese crecimiento convive con mayores dificultades presupuestarias y de personal. “Tenemos más estudiantes y, al mismo tiempo, más exigencias en las aulas con salarios peores y menos recursos”, resumió.

Orsini recordó además la importancia del sistema universitario público en Argentina. “El 80% de los estudiantes del país asisten a universidades públicas y el 70% de los profesionales fueron formados allí”, remarcó.

Marcha Universitarios Estudiantes Universidades
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