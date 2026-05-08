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El horóscopo para este viernes 8 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

8 de mayo 2026 · 08:26hs
El horóscopo para este viernes 8 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Reencuentro con amigos de la infancia. No se preocupe por gastos imprevistos. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. No esté tan pendiente de su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Podrá acceder a un préstamo que necesita. Su afán de superación será bien recibido entre sus jefes. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Radiante y vital y eso se notará en su relación amorosa. Sus acreedores están en buena disposición. No sea tan individualista a la hora de trabajar. El cansancio se apoderará de su cuerpo en esta jornada.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No sea agresivo con las personas que le quieren. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. Puede ir rematando los asuntos pendientes de su trabajo. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su actual relación es su verdadero amor. Tantos gastos acabarán por resentir su economía. La fortuna no le sonríe, tenga paciencia con ese ascenso. La pereza no es un buen aliado para su salud.

LEER MÁS: El horóscopo para este jueves 7 de mayo de 2026

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ruptura momentánea con su pareja. El dinero le va a tener algo pensativo. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Suerte en lo económico. Los problemas del trabajo los resolverá sobre la marcha. Renueve su dieta y procure evitar los excesos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. Gaste menos de lo presupuestado. No tenga miedo a un cambio profesional, será para bien. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Cualquier estudio complementario es bueno. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sus allegados conseguirán que olvide las preocupaciones. Buen día para sacar adelante proyectos económicos. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Es ya la hora de hacer las paces con su pareja. Gran momento económico. En el trabajo, pasará buenos ratos. Quizá padezca acidez de estómago.

Horóscopo Signo mayo
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