El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza.

El Consejo General de Educación (CGE) lanza un curso virtual para integrar la Inteligencia Artificial Generativa en la enseñanza. Detalles de la propuesta.

El Consejo General de Educación (CGE), abre la inscripción al curso semiasistido Indagar, idear e incluir inteligencia artificial generativa en la enseñanza, destinado a docentes de educación primaria, secundaria y superior y a estudiantes de profesorados de institutos públicos y privados.

La propuesta de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica (CTIP) es una reedición del curso dictado entre agosto y noviembre de 2025, pensado especialmente para quienes no pudieron realizarlo en esa instancia. Se enmarca en las acciones que impulsa el CGE para acompañar la incorporación crítica de tecnologías generativas en las prácticas pedagógicas, atendiendo al impacto creciente que la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) tiene en el trabajo cotidiano de docentes y estudiantes.

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El curso comenzará el martes 26 de mayo y se extenderá hasta el viernes 7 de agosto. Ese mismo día, quienes se hayan inscripto recibirán la información necesaria para acceder a la plataforma Atamá. Es de modalidad semiasistida ya que el recorrido principal se desarrolla de manera asincrónica a través de la plataforma virtual Atamá y contempla una actividad final integradora. Durante el cursado, los participantes accederán a contenidos teóricos, recursos multimedia, ejemplos, casos pedagógicos y ejercicios reflexivos, organizados en cuatro clases.

Detalles del curso virtual

En cuanto a los contenidos, se abordará la IAG como fenómeno sociotécnico y el prompting como competencia comunicativa; la opacidad de estos sistemas y la metáfora de la caja negra, junto con estrategias para descajanegrizar su uso en el aula; el desarrollo de asistentes contextualizados para la docencia, el diseño de prompts educativos y el rol docente en este nuevo escenario y finalmente, la perspectiva didáctica centrada en sujetos, contextos y prácticas, incluyendo casos inspiradores de uso pedagógico de la IAG y propuestas de diseño iterativo y experimental situadas.

Las evaluaciones se realizarán mediante cuestionarios por cada clase y la presentación de un trabajo final integrador, que consistirá en la implementación real de una propuesta con estudiantes.

La inscripción se encuentra abierta hasta el 17 de ma