El horóscopo para este martes 5 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Recuerde, cuide a diario el amor. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Muy bien con su pareja. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Alcanzará sus metas profesionales. La salud está perfecta, no necesita ningún cuidado especial.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Dese la oportunidad de vivir un gran amor, relájese. Nuevos objetivos financieros. No dude de sus valores y capacidades laborales. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Prudencia en cuestiones de dinero. Las responsabilidades profesionales aumentan. La alegría es sinónimo de salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La impaciencia es no es buena en el amor. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su familia también le necesita. No dude de su capacidad para aumentar sus ingresos. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. No fuerce su organismo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sorprenda a su pareja con una cena romántica. Momento para hacer compras pendientes. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. No hay nada como el ejercicio para aliviar tensiones.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Invierta, los astros le favorecen. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le entiendan. Económicamente, sea prudente y no se precipite. Las conexiones con sus clientes son buenas. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

En la convivencia, tensiones y riñas. No cuente con ingresos fáciles, el azar no está de su lado. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Debe cuidarse, su salud es preocupante.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Aproveche para estudiar algo nuevo. Precaución con las exposiciones prolongadas al sol.