Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este martes 5 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

5 de mayo 2026 · 07:43hs
El horóscopo para este martes 5 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 4 de mayo de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026

Recuerde, cuide a diario el amor. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Muy bien con su pareja. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Alcanzará sus metas profesionales. La salud está perfecta, no necesita ningún cuidado especial.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Dese la oportunidad de vivir un gran amor, relájese. Nuevos objetivos financieros. No dude de sus valores y capacidades laborales. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Prudencia en cuestiones de dinero. Las responsabilidades profesionales aumentan. La alegría es sinónimo de salud.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 4 de mayo de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La impaciencia es no es buena en el amor. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su familia también le necesita. No dude de su capacidad para aumentar sus ingresos. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. No fuerce su organismo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sorprenda a su pareja con una cena romántica. Momento para hacer compras pendientes. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. No hay nada como el ejercicio para aliviar tensiones.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Invierta, los astros le favorecen. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le entiendan. Económicamente, sea prudente y no se precipite. Las conexiones con sus clientes son buenas. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

En la convivencia, tensiones y riñas. No cuente con ingresos fáciles, el azar no está de su lado. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Debe cuidarse, su salud es preocupante.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Aproveche para estudiar algo nuevo. Precaución con las exposiciones prolongadas al sol.

Horóscopo mayo Signo
Noticias relacionadas
Horóscopo.

El horóscopo para este sábado 2 de mayo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 1 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del viernes 1 de mayo de 2026

horoscopo del jueves 30 de abril de 2026

Horóscopo del jueves 30 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 29 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del miércoles 29 de abril de 2026

Ver comentarios

Lo último

El horóscopo para este martes 5 de mayo de 2026

El horóscopo para este martes 5 de mayo de 2026

Entre Ríos pedirá que padres paguen operativos por amenazas en escuelas

Entre Ríos pedirá que padres paguen operativos por amenazas en escuelas

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Ultimo Momento
El horóscopo para este martes 5 de mayo de 2026

El horóscopo para este martes 5 de mayo de 2026

Entre Ríos pedirá que padres paguen operativos por amenazas en escuelas

Entre Ríos pedirá que padres paguen operativos por amenazas en escuelas

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

En Hernández evalúan la venta de terrenos municipales para garantizar el pago del aguinaldo

En Hernández evalúan la venta de terrenos municipales para garantizar el pago del aguinaldo

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Policiales
Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

Vecinos de Villa Elisa se movilizaron para reclamar más seguridad

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

San Salvador: un conductor alcoholizado chocó a tres ciclistas

Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados

Concordia: una pelea en la cárcel terminó con tres internos hospitalizados

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Ovación
Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final

Vélez empató con Newells y jugará con Gimnasia en los playoffs

Vélez empató con Newell's y jugará con Gimnasia en los playoffs

Premier League: Manchester City empató y celebró el Arsenal

Premier League: Manchester City empató y celebró el Arsenal

La provincia
Entre Ríos pedirá que padres paguen operativos por amenazas en escuelas

Entre Ríos pedirá que padres paguen operativos por amenazas en escuelas

En Hernández evalúan la venta de terrenos municipales para garantizar el pago del aguinaldo

En Hernández evalúan la venta de terrenos municipales para garantizar el pago del aguinaldo

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

Habrá cortes programados en el puente Rosario-Victoria este martes

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Feria Internacional del Libro cuenta con la cultura entrerriana

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

La Escuela N°48 Conscripto Bernardi celebra este martes su centenario

Dejanos tu comentario