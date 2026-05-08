Capibaras XV aplastó a Yacaré XV en Sauce Viejo

Capibaras XV, con aporte paranaense, ganó 53-21 por el Super Rugby Américas, sumó punto bonus y dio un gran paso hacia la próxima fase.

Con una actuación contundente y un ataque demoledor, Capibaras XV goleó 53-21 a Yacaré XV en la localidad de Sauce Viejo (Santa Fe), por la fecha 11 del Super Rugby Américas. El conjunto del Litoral sumó punto bonus gracias a una lluvia de tries y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima instancia. Gran labor de los paranaenses siendo nuevamente claves en su andar. En el equipo paraguayo fue titular el jugador del CAE, Juan Mernes.

Desde el arranque, Capibaras XV mostró una enorme superioridad. A los siete minutos, el paranaense Lautaro Cipriani abrió el marcador y luego volvió a apoyar en dos oportunidades más para transformarse en una de las grandes figuras de la noche. Con velocidad, precisión y contundencia, los locales dominaron cada sector del campo y aprovecharon también la indisciplina del elenco paraguayo.

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Yacare XV sufrió dos amonestaciones para Gonzalo Del Pazo —la segunda derivó en expulsión— y además perdió a Ramiro Amarilla por una roja de 20 minutos. Con espacios y control absoluto del juego, el equipo argentino golpeó constantemente: llegaron también los tries de Felipe Villagrán, Franco Roseetto, Enzo Avaca y Francisco Lluch, además de un try penal. Ignacio Dogliani fue clave con las conversiones y un penal frente a los palos.

Pese a la amplia diferencia, Yacare XV mostró algo de reacción en el complemento y pudo descontar mediante Manuel Todaro, Agustín Benítez y Juan González, aunque nunca logró comprometer el triunfo local.

Capibaras XV cerró así una noche ideal en Sauce Viejo: ganó, sumó bonus ofensivo y dio un paso enorme rumbo a la clasificación en el Super Rugby Américas.

Síntesis del partido de Capibaras XV y Yacaré

CAPIBARAS XV (53): 1. Diego Correa, 2. Bernardo Lis, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Jeronimo Gomez Vara, 7. Felipe Villagrán, 8. Ignacio Gandini (C), 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto

Ingresaron: 16.Martin Vaca, 17. Juan Ignacio Rodriguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Ignacio Gallo, 20. Bautista Grenon, 21. Juan Lovell, 22. Juan Bautista Baronio, 23. Francisco Lluch.

Entrenador: Nicolás Galatro

YACARE XV (21): 1. Nicolas Toth, 2. Agustín Benítez, 3. Gonzalo Del Pazo, 4. Mateo Gasparoti, 5. Joaquin Dominguez, 6. Ariel Nuñez, 7. Manuel Todaro, 8. Juan Mernes, 9. Juan Cruz Strada, 10. Joaquin Lamas, 11. Juan Gonzalez, 12. Fran Gaspes, 13. Ramiro Amarilla, 14. Artum López, 15. Valentino Quattrocchi

Ingresaron: 16. Gaston Salvi, 17. Cesar Perez, 18. Enrique Quinteros, 19. Nahuel Kacerosky, 20. Matias Muniagurria, 21. Gonzalo Bareiro, 22. Joaquin Mussi, 23. Francisco Calello.

Entrenador: Ramiro Peman

Puntos en el primer tiempo: 7' try de Lautaro Cipriani (C), 11' try de Lautaro Cipriani convertido por Ignacio Dogliani (C), 19' try de Manuel Todaro convertido por Joaquín Lamas (Y), 22' try de Lautaro Cipriani (C), 27' try-penal (C), 25' try de Felipe Villagrán convertido por Ignacio Dogliani (C), 38' try de Franco Rosetto convertido por Ignacio Dogliani (C).

Resultado parcial: Capibaras XV 38-7 Yacare XV

Puntos en el segundo tiempo: 4' try de Enzo Avaca convertido por Ignacio Dogliani (C), 9' penal de Ignacio Dogliani (C), 19' try de Agustín Benítez convertido por Joaquín Lamas (Y), 29' try de Juan González convertido por Joaquín Lamas (Y), 32' try de Francisco Lluch (C)

Resultado final: Capibaras XV 53-21 Yacare XV

Amonestados: PT: 15' Gonzalo Del Pazo (Y), 27' Gonzalo Del Pazo (Y). ST: 12' Felipe Villagrán (C).

Expulsados: ST: 10' Ramiro Amarilla (Y), 15' Gonzalo Del Pazo (Y).

Cancha: Santa Fe Rugby Club (Sauce Viejo)

Árbitro: Tomás Bertazza