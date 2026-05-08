Se viene la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2026. La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) informó que el certamen contará con la participación de ocho clubes de distintos puntos de la provincia y que, en principio, comenzará el fin de semana del 17 de mayo.
Se viene la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina
La Liga Provincial de Clubes Femenina que organiza la FBER iniciará el fin de semana del 17 de mayo. Talleres y Unión de Crespo representarán a la APBF.
8 de mayo 2026 · 15:02hs
En representación a la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) estarán Talleres, que repetirá su participación, y Unión de Crespo, que debutará en la competencia.
Los otros clubes que participarán serán Tomás de Rocamora –último campeón–, Zaninetti y Regatas de Concepción del Uruguay; Central Entrerriano de Gualeguaychú; Urquiza de Santa Elena y Social Federación.