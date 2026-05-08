La Liga Provincial de Clubes Femenina que organiza la FBER iniciará el fin de semana del 17 de mayo. Talleres y Unión de Crespo representarán a la APBF.

Se viene la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2026. La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) informó que el certamen contará con la participación de ocho clubes de distintos puntos de la provincia y que, en principio, comenzará el fin de semana del 17 de mayo.