Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este lunes 4 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

4 de mayo 2026 · 13:30hs
Horóscopo

Horóscopo

Horóscopo

Aries

Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación.

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026

Horóscopo.

El horóscopo para este sábado 2 de mayo de 2026

Salud: Las palabras pueden convertirse en un castigo aún más severo que el daño físico. Sé moderado con el daño que infliges con ellas.

Amor: En el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente.

Dinero: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir.

Tauro

No es momento de apuestas en juegos de azar, la suerte no te acompañará esta vez. Mejor planea una actividad al aire libre.

Salud: Te favorecen los viajes, actividades al aire libre y el contacto con ejercicios relacionados con otras culturas, como el yoga, el tai-chi o reiki.

Amor: Buen momento para jugarte el todo por el todo. Declara tu amor porque te aceptarán casi de inmediato. Cena y palabras cariñosas.

Dinero: En los negocios toma una actitud fuerte. Habrá conflictos por dinero compartido con alguna sociedad o respecto a hipotecas o seguros.

Géminis

Sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Sin embargo, alguien se interpondrá en tu camino y te complicará las cosas. Mantén la calma.

Salud: Las peleas familiares te sacan de quicio y te ponen de mal humor. No seas tan exigente con tu familia y trata de evitar los conflictos.

Amor: Si pretendes encontrar una pareja estable, sería bueno que abandones esa vida promiscua que tienes o te jugará en contra.

Dinero: Algunos aliados que habías conseguido se echarán atrás. Deberás buscar nuevos socios, más solventes, pero de manera inmediata.

Cáncer

Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos.

Salud: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.

Amor: Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo.

Dinero: Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.

Leo

Aparecerán serias desavenencias con el núcleo familiar, intenta conciliar estos aspectos hostiles con tu natural seducción.

Salud: Recurre a tu necesidad de saber para conocer lo que es correcto y justo, y aplicarlo sabiamente. No te dejes llevar por impulsos. Cautela.

Amor: Si tu pareja huye del compromiso, hazla reaccionar. Espera unos días para fijar fecha de matrimonio, nada de ansiedad.

Dinero: Tal vez llegue un aumento de sueldo o se presente una buena ocasión. Muy activo en las actividades vinculadas a la profesión.

Virgo

Se presentarán situaciones difíciles en lo laboral. Aprende que parte de la convivencia es resignar ciertas costumbres.

Salud: Por casualidad darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar. Aprovéchalas al máximo sacándole el mayor provecho posible.

Amor: No fuerces a esa persona especial a formar parte de tu vida, esa decisión es solo de ella. Solo asegúrate de mostrar tu amor.

Dinero: No muestres signos de debilidad cuando te encuentres en situaciones límite en tu trabajo. Muéstrate siempre frío y calculador.

Libra

Lograrlas grandes avances en el derrumbe de actitudes de timidez e inseguridades el día de hoy. Irregularidades en el trabajo.

Salud: No permitas que tu opinión sea descartada sin ningún tipo de razón o motivo. Aprende a defender tu punto de vista frente a todo planteo.

Amor: Vivirás momentos hermosos junto a tu pareja y su familia. Disfruta de una relación estable y con proyecto de futuro.

Dinero: El trabajo en el hogar no es sencillo bajo ninguna circunstancia. Deberás contar con mucha disciplina para llevarlo a cabo.

Escorpio

Jornada de grandes oportunidades que no se repetirán en un largo tiempo. Comenzarás a entender el mundo de la responsabilidad.

Salud: No dejes pasar más tiempo para iniciar ese proyecto de remodelación de tu casa. Tendrás buena suerte a la hora de buscar aquellos muebles soñados.

Amor: No tiene sentido iniciar peleas debido a amores antiguos y ya olvidados. Toda persona tiene derecho a tener un pasado.

Dinero: Recientes revelaciones pondrán en vilo tu dedicación al trabajo. Deberás tener muy en claro tus metas y objetivos.

Horóscopo astrología signo signos Zodíaco 1

Sagitario

Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar.

Salud: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.

Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones.

Dinero: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente.

Capricornio

Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan.

Salud: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.

Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo.

Dinero: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones.

Acuario

Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.

Salud: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.

Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.

Dinero: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.

Piscis

Día de decisiones clave que cambiarán drásticamente el rumbo de tu vida sentimental. Confía en tus instintos.

Salud: No esperes cumplidos constantes por toda acción que lleves a cabo. Tu propio reconocimiento por lo que hiciste debería ser suficiente para ti.

Amor: Comentarios malintencionados harán blanco en la pareja. Demuéstrale que no tiene por qué dudar de tu amor hacia ella.

Dinero: Como encargado de un grupo humano, no olvides que cada uno de ellos es imperfecto y puede equivocarse. Juzga con prudencia.

Horóscopo Signo Amor dinero Salud
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 1 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del viernes 1 de mayo de 2026

horoscopo del jueves 30 de abril de 2026

Horóscopo del jueves 30 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 29 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del miércoles 29 de abril de 2026

el horoscopo para este martes 28 de abril de 2026

El horóscopo para este martes 28 de abril de 2026

Ver comentarios

Lo último

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: No funciona más

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

Ultimo Momento
Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: No funciona más

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

Hernán Rivero: Mis compañeros me dijeron que iba anotar un gol

Hernán Rivero: "Mis compañeros me dijeron que iba anotar un gol"

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Policiales
Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Ovación
La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

¿Por qué Estudiantes, Rowing y Tilcara aún no tienen rugby femenino?

¿Por qué Estudiantes, Rowing y Tilcara aún no tienen rugby femenino?

El Monumental habló entrerriano: Renzo Tesuri y un gol para el recuerdo

El Monumental habló entrerriano: Renzo Tesuri y un gol para el recuerdo

El fuck you de Lewis Hamilton a Franco Colapinto que encendió el GP

El "fuck you" de Lewis Hamilton a Franco Colapinto que encendió el GP

La provincia
Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

Comienza en Paraná el ciclo Literatura, infancias: entre.ver.arte

Comienza en Paraná el ciclo "Literatura, infancias: entre.ver.arte"

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Dejanos tu comentario