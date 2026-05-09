UNO se suma a la pasión mundialista con álbum y figuritas de regalo

El domingo 17 UNO entregará el álbum del Mundial y luego sumará figuritas en nuevas promociones especiales durante la semana.

Fanáticos de todas las edades ya comenzaron la búsqueda de figuritas y álbumes en distintos kioscos de la capital entrerriana.

La fiebre por el Mundial 2026 ya se vive en Paraná y los fanáticos del fútbol comenzaron la cuenta regresiva para completar el álbum de figuritas más grande de la historia. En ese marco, UNO de Entre Ríos anunció una promoción especial para sus lectores: el domingo 17 regalará con el ejemplar el esperado álbum oficial de Panini y, además, durante la semana entregará paquetes de figuritas para seguir alimentando la pasión mundialista.

La iniciativa despertó una enorme expectativa entre chicos, jóvenes y adultos, que ya comenzaron a recorrer kioscos en busca de los primeros sobres. Según se informó, tanto el álbum como las figuritas podrán adquirirse con reserva previa en distintos kioscos de revistas de Paraná y también en las oficinas comerciales de UNO, ubicadas en la esquina de Perú y Chile.

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Además, el martes 19 y el jueves 21 de este mes el diario volverá a salir acompañado de paquetes de figuritas, una estrategia que promete generar largas filas y un movimiento intenso en los puestos de venta de toda la ciudad.

La colección oficial del Mundial 2026 ya se convirtió en un fenómeno global. La empresa italiana Panini lanzó el álbum más ambicioso de la historia de las Copas del Mundo, impulsado por el nuevo formato del torneo que contará por primera vez con 48 selecciones participantes. El ejemplar tendrá 112 páginas y un total de 980 figuritas, incluyendo cromos especiales y ediciones exclusivas.

La expansión del campeonato, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, obligó a rediseñar completamente el tradicional álbum, que superará ampliamente a las ediciones anteriores. Panini confirmó que esta versión será un 46 por ciento más grande que la utilizada en Qatar 2022.

Aunque la edición de tapa blanda ya comenzó a venderse, todavía existe una gran expectativa por la llegada de las versiones de tapa dura y dorada, que en cada Mundial se convierten en las más buscadas por los coleccionistas.

En la ciudad de Paraná, el entusiasmo comenzó a sentirse desde los primeros días. Los kiosqueros aseguran que las ventas vienen a muy buen ritmo y que incluso en algunos puntos ya se agotaron los álbumes apenas salieron a la venta.

Uno de los trabajadores de un kiosco ubicado sobre calle Urquiza contó cómo se vive este fenómeno en la capital entrerriana. Juan Pablo, empleado del lugar, explicó que la demanda sorprendió incluso a los vendedores.

“Están saliendo bastante bien. A diferencia del otro Mundial, que se agotaban las figuritas, esta vez están pasando y se agotan los álbumes. Esperemos que se sigan vendiendo a buen ritmo”, expresó.

El furor atraviesa generaciones. Muchos adultos volvieron a entusiasmarse con una costumbre que remite a la infancia, mientras que miles de chicos comenzaron a cambiar figuritas en escuelas, clubes y plazas apenas aparecieron los primeros sobres.

En esta edición habrá 980 figuritas para completar, entre jugadores, escudos, fotos grupales y stickers especiales. Según distintas estimaciones, completar el álbum podría demandar una importante inversión económica debido a la enorme cantidad de cromos y la aparición de repetidas.

Pese a ello, la pasión parece no tener límites. Como ocurre en cada previa mundialista, el intercambio de figuritas vuelve a convertirse en un ritual social que reúne familias, amigos y fanáticos del fútbol.

Con el Mundial cada vez más cerca y el álbum ya en las manos de miles de fanáticos, Paraná empieza a respirar clima mundialista. Las figuritas vuelven a unir generaciones y UNO apuesta a ser parte de esa tradición que, cada cuatro años, despierta la misma ilusión.

Los puntos confirmados donde se podrá conseguir el álbum en Paraná son: