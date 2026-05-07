Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Un operario de la concesionaria vial de la ruta 14 sufrió un grave accidente, mientras repintaba la demarcación vial a la altura de Gualeguaychú.

La camioneta impactó sin control impactó a los dos operarios que trabajaban en la ruta 14.

Un trabajador de la concesionaria vial de la ruta nacional 14 sufrió la amputación de su pierna izquierda tras un accidente en plena traza cuando repintaban la demarcación vial. El siniestro ocurrió cerca de las 15.30 del miércoles sobre el kilómetro 23 de la autovía y tuvo a dos vehículos involucrados.

Según reportaron desde Comisaría Séptima de Gualeguaychú, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, oriundo de Bragado, Buenos Aires, atropelló a un banderillero de Autovías del Mercosur, que señalizaba el trabajo de operarios que se encontraban realizando tareas de repintado de la trama vial, contando con la señalización preventiva, mediante conos de seguridad.

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Datos del accidente en la ruta 14

La víctima del accidente es un trabajador de 33 años, domiciliado en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, quien cumplía tareas junto a un compañero de 41, oriundo de la misma localidad bonaerense.

El conductor de Bragado habría perdido el control del rodado impactando de lleno contra el banderillero y luego contra la camioneta de la empresa que terminó en el cantero central contra un árbol, por la magnitud del choque.

La víctima debió ser trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se constató que presentaba lesiones de carácter gravísimo, con amputación de su pierna izquierda.

El tránsito en el sector fue asistido y desviado parcialmente hacia la banquina. En tanto, la Fiscalía dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, aprehensión del hombre que provocó el siniestro y extracción de sangre para constatar si estaba alcoholizado.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, División Policía Científica, Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal del 107 del Hospital Centenario.