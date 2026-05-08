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Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

El fuerte choque entre una camioneta y una moto en una transitada esquina de Paraná dejó a dos jóvenes hospitalizadas durante la madrugada de este viernes.

8 de mayo 2026 · 08:42hs
Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

El fuerte choque entre una camioneta y una motocicleta ocurrido durante la madrugada de este viernes en Paraná dejó como saldo a dos jóvenes hospitalizadas. El accidente se produjo cerca de las 5:55 en la intersección de avenida Francisco Ramírez y calle Santos Domínguez, una zona de importante circulación en la capital entrerriana.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Segunda junto a efectivos de Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica. Según informaron fuentes policiales, por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Ford Ecosport colisionó con una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas, provocando la caída de las ocupantes del rodado menor sobre el asfalto.

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Dos jóvenes hospitalizadas

Tras el impacto, ambas jóvenes manifestaron dolores corporales y recibieron asistencia médica en el lugar. Luego fueron trasladadas en ambulancia al hospital San Martín de Paraná, donde quedaron bajo observación para determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Hasta el momento, las autoridades aguardaban el informe médico oficial sobre el estado de salud de las heridas. De acuerdo con los primeros datos obtenidos en la escena, la camioneta circulaba por avenida Francisco Ramírez en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Santos Domínguez al momento de producirse la colisión.

Paraná jóvenes
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