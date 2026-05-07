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Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

La Justicia liberó al camionero acusado por la muerte de Cecilia, la mujer trans atropellada el 1° de mayo en la Ruta 12. Este jueves habrá una marcha en repudio.

7 de mayo 2026 · 08:31hs
Cecilia fue atropellada el 1 de mayo en la Ruta 12 en Gualeguay.

Cecilia fue atropellada el 1 de mayo en la Ruta 12 en Gualeguay.
Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

El caso por la muerte de Cecilia, la mujer trans fallecida al ser atropellada sobre la Ruta Nacional 12, sumó una novedad judicial. Este miércoles, la jueza de Garantías Alejandra Gómez resolvió que el camionero crespense involucrado en el hecho continúe el proceso en libertad, pese al pedido de detención preventiva formulado por la Fiscalía.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del pasado 1° de mayo, a la altura de Gualeguay. Cecilia, una mujer trans de 47 años y vecina del barrio Dunat, murió tras ser atropellada por un camión mientras se encontraba trabajando en la zona. El conductor, de 53 años y oriundo de Crespo, manejaba un vehículo perteneciente a la firma Santa Isabel, de Tucumán, y fue detenido horas después en inmediaciones de General Galarza.

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Tras permanecer algunos días detenido, la magistrada dispuso su libertad bajo ciertas condiciones. Según sostuvo la defensa, no existen riesgos de fuga ni entorpecimiento de la investigación, argumentos que fueron aceptados por la jueza.

Gualeguay interseccion Ruta 11 y 12

Mientras tanto, la Investigación Penal Preparatoria continúa reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer el grado de responsabilidad penal del camionero. En ese marco, la defensa sostiene que se trató de un hecho accidental, mientras que la Fiscalía investiga la posibilidad de una conducta intencional.

Además, la Justicia ordenó una constatación del domicilio del imputado en Crespo y de las condiciones de residencia. Entre las medidas impuestas, deberá permanecer a disposición del proceso judicial y presentarse cada vez que sea requerido por las autoridades. No obstante, la situación procesal del acusado podría modificarse en los próximos días, ya que la fiscal Mariángeles Schell confirmó que apelará la resolución de la jueza.

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El hecho

Según la investigación, el camionero circulaba con su vehículo sobre la Ruta 12 cuando, tras una maniobra que aún es materia de reconstrucción y pericias, se produjo la colisión fatal con Cecilia, quien murió en el acto.

En una primera instancia, el conductor continuó la marcha, aunque posteriormente fue interceptado y detenido por personal policial en cercanías de Lazo, un poblado ubicado a unos 30 kilómetros del lugar del hecho, próximo a General Galarza.

Marcha y repudio

Las organizaciones de mujeres y diversidad repudiaron la decisión judicial y convocaron a una marcha para este jueves a las 15 alrededor de plaza Constitución. "Si bien la fiscal del caso está haciendo un trabajo rápido en la recolección de pruebas, desde esta Multisectorial apoyamos la iniciativa de Diversidad Gualeguay para esclarecer este transfemicidio y darle mayor visibilidad. Justicia por Cecilia", señalaron desde Diversidad Gualeguay.

Proymarcha gualeguayecto nuevo

"Cecilia murió trabajando. Murió en el asfalto, un primero de mayo, en un país donde la crisis sigue cobrándose la vida de las compañeras que salen cada día a ganarse el pan con lo que pueden. Cecilia no era solo un número. Era una compañera, una mujer trans que luchaba por vivir con dignidad en una sociedad que muchas veces le dio la espalda, Y hoy le arrebataron todo. Sabemos que se han conquistado derechos. Pero también sabemos que la deuda sigue siendo inmensa. Porque ninguna compañera trans más puede morir en el camino. Ninguna compañera más puede perder la vida por salir a trabajar. Ninguna compañera más puede caer víctima de una sociedad que sigue siendo cruel, desigual y hostil. Desde Diversidad Gualeguay decimos con la voz firme: Ni una compañera trans más muerta en el camino. Ni una compañera más sin derechos. Ni una compañera más sin vida", expresó la organización días atrás, al conocerse la noticia de la muerte de la mujer trans.

Gualeguay camionero Marcha Muerte
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