El servicio de trenes que conecta Paraná con Colonia Avellaneda, Enrique Berduc y Jorge Méndez fue suspendido desde las 18 de este viernes y permanecerá interrumpido hasta nuevo aviso.
Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso
Desde el Servicio Regional de Trenes se informó que el servicio que une Paraná con la Estación Jorge Méndez está suspendido hasta próximo aviso.
Según se informó, la decisión responde a inconvenientes operativos que obligaron a detener la circulación de la formación.
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Sin servicio de trenes
“Vamos a tratar de acelerar la reparación de otra formación para habilitar el servicio”, señalaron a Canal 11 desde el Servicio Regional de Trenes.
En este marco, hasta el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo demandarán las tareas de reparación ni cuándo podría normalizarse nuevamente el servicio ferroviario. Sin embargo, desde el sector reconocieron que el objetivo es recuperar la circulación en el menor plazo posible para evitar mayores complicaciones a los pasajeros.