El horóscopo para este sábado 14 de febrero de 2026

En un futuro cercano te irá de maravillas, pero por el momento harás un gran esfuerzo sin recompensa. Mantente firme en tus ideas.

El horóscopo para este jueves 12 de febrero de 2026

Salud: Quienes te critican directamente estimulan tu espíritu de lucha. Los superarás. Recuerda que lo que no te mata, te fortalece.

Amor: Se aleja la época de estar revoloteando de un lado a otro. Has madurado, pondrás más seriedad a tus relaciones sentimentales.

Dinero: En el trabajo o en los estudios los resultados dependen más de tu capacidad y determinación que de otros factores. Medita un plan.

Tauro

Semana complicada en lo afectivo, dos pasos adelante y un paso atrás. Busca contención en tus amigos más cercanos o en tu familia.

Salud: Te conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras comes y suprimir totalmente los excitantes como café y té. Dormirás mejor y más relajado.

Amor: Quizás conozcas a una persona del sexo opuesto que ejercerá sobre ti su seducción, a la cual no podrás resistirte.

Dinero: Se constituirá un equipo de trabajo en el cual las diferencias jugarán a tu favor. El dinero y el prestigio fluirán hacia ti.

Géminis

Te asaltan las dudas porque te das cuenta de que corres el riesgo de afrontar un posible fracaso. Adelántate a los hechos.

Salud: Algunos miembros de tu familia son jóvenes y flexibles, otros son menos transigentes. Tienes que respetar eso y tomar en cuenta sus sentimientos.

Amor: Mejora tu aspecto físico y aumenta tu seducción personal. También tu autoestima, que repercute favorablemente en tus relaciones.

Dinero: Posibilidad de gastos inesperados, cuida tu dinero. Podrías resultar el centro de atención en tu vida laboral o social.

Cáncer

No tienes motivos para dudar de tu intuición, por lo que no te dejes influir por opiniones ajenas que solo buscan entorpecer tus proyectos.

Salud: No te dejes abatir por el peso de las responsabilidades. Hoy puedes dar vía libre a todo tu ánimo social y a tus ganas de diversión y cambio.

Amor: Cierta desazón desaparece tan repentinamente como apareció. Más vale permanecer al margen de comentarios y celos innecesarios.

Dinero: Las ideas son brillantes, pero el efectivo sigue sin aparecer. No te dejes presionar por nadie, las ganancias llegarán.

Leo

Hay situaciones ocultas las que no te dejan ver las cosas con claridad. Eres una persona muy astuta pero estás mezclando.

Salud: En tu familia, las cosas no están bien, cada uno está siguiendo sus intereses. Es mejor que conversen si quieres que las cosas funcionen

Amor: Te conviene tener más prudencia en los asuntos afectivos, ya que tu talante no está a la altura requerida.

Dinero: En el trabajo o en los estudios, tendrás éxito solo si muestras una actitud más flexible y cooperativa con los demás.

Virgo

Vienen cambios bastante grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana.

Salud: Trata de salir del ambiente en que estás sumido. Esa es la única forma de combatir tus estados anímicos tan cambiantes.

Amor: Tus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable sorpresa. Disfrútala sin culpas ni inhibiciones.

Dinero: Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o la economía, pueden seguir su ritmo normal, ya que no se ven nubes de tormenta.

Libra

Estarás ocupado tomando algunas decisiones con respecto a tu familia. Analiza la situación sin interferencias.

Salud: No podrás mantenerte al margen y esperar un cambio. Tienes que intervenir y tomar algunas decisiones, así que infórmate mejor antes de actuar.

Amor: El día de hoy es el mejor momento para decirle a tu pareja cuánto la necesitas. Así, ella peleará a la par tuya para salir adelante.

Dinero: Siempre estás esperando lo peor cuando de dinero se trata. No te preocupes demasiado del futuro y goza del confort que tienes.

Escorpio

Te cuesta trabajo tener una vida estable en todos los sentidos. Te caracterizas por tu educación cautivante, pero eres desordenado en tus relaciones.

Salud: Deberías alejarte de las personas que solo te vienen con habladurías de los demás. Esas personas no suman nada interesante a tu vida.

Amor: Tu vida amorosa da un giro positivo. Las condiciones son perfectas para las propuestas hacia mayores compromisos.

Dinero: Lo que hagas con placer dará dinero a largo plazo, pero lo que hagas a disgusto no rendirá jamás. Piensa en qué invertir.

Sagitario

Serás protagonista en el teatro del mundo. Buen intercambio afectivo, poca perspectiva comercial. Algunos desacuerdos en puerta.

Salud: Alguien más alto que tú en jerarquía te está causando frustración y hasta enojo. No te lo mereces. No permitas que esa persona te deprima.

Amor: Quienes solían abusarse de tu buen corazón, reaccionarán cuando digas basta. No dudes en poner límites cuando sea necesario.

Dinero: Hoy podrás destacarte en cuanta tarea emprendas. Usa tu sensibilidad y tu capacidad de percepción porque los superiores te observan.

Capricornio

Hoy se suscitan problemas de confianza con una amistad destacada. Te opones a revelar un secreto incluso bajo presión.

Salud: Permítete rechazar alguna salida o fiesta para poder gozar de la tranquilidad, el silencio y la soledad que tanto necesitas. Será reparador.

Amor: Aceptarás algunas críticas y acto seguido dejarás de estar a la defensiva. Hallarás quién te devuelva la fe en el amor.

Dinero: Las finanzas están fuertes y tienes algunos ahorros, pero no estás seguro de cuánto te van a durar. Haz un presupuesto.

Acuario

Dispondrás de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con la vida cotidiana. La razón está al servicio de tus intereses.

Salud: Trata de visitar a un médico si sientes alguna dolencia y no te automediques. Si lo sigues haciendo, la dolencia irá en aumento en vez de terminar.

Amor: Es un buen momento para retomar el romanticismo y la intimidad que has dejado un poco de lado con tu pareja.

Dinero: Aunque a veces parezca inestable, tu situación laboral está calma. Disfruta de este momento, que pronto llegará un aumento.

Piscis

Tendencia a eliminar hábitos nocivos, que será provechosa y dará a tu vida una dimensión diferente. Se aconsejan los deportes.

Salud: Si no sabes cómo actuar frente a situaciones del hogar, pide consejo a una persona mayor. Esa es la mejor vía para tomar una decisión correcta.

Amor: O te comprometerás hasta la médula con quien ya es tu pareja o decidirás empezar un vínculo de cero. Difícil elección.

Dinero: En el terreno profesional, los imprevistos te obligarán a cambiar de planes y a ser más humilde en tus aspiraciones.