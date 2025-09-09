Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este martes 9 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

9 de septiembre 2025 · 06:43hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Disposición para dar mucho afecto. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. No fuerce la maquinaria o su salud se resentirá.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En el amor, día apasionado. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Paciencia y un poco más de atención a su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No tome decisiones unilaterales en el amor. Ajuste sus gastos a sus ingresos. En el trabajo, está contento. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Tensión laboral, manténgase alerta. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Disfrute de su pareja todo lo que pueda, el tiempo pasa rápido. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Físicamente, se encontrará muy bien.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Esa nueva relación supone el comienzo de un buen negocio. Mucho trabajo extra, no debe dudar en pedir ayuda. Mucho esfuerzo físico no es bueno.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Apúntese a alguna actividad relajante.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Buen día para establecer relaciones laborales. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Pasa por un momento de gran intensidad en el amor. Tiene la suerte de cara en cuanto a negocios se refiere. Demuestre lo necesario que es su trabajo. Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Por una vez sorprenda a su pareja. Tiente al azar porque hay posibilidades de que le toque algo. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Recomendable que se ponga a dieta ahora.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Buen momento económico. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Descanse o su salud se verá resentida.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los solteros estarán rebosantes de energía. Su dinero crece si lo utiliza de manera inteligente. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

