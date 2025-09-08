El horóscopo para este lunes 8 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este sábado 6 de septiembre de 2025

El horóscopo para este domingo 7 de septiembre de 2025

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Importante apoyo económico procedente de un amigo. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Prudencia con las grasas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Si le proponen una inversión, analice el riesgo. Oferta laboral muy interesante. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Atracción especial hacia una persona. Jornada de estabilidad y seguridad económica. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Racha excepcional en el terreno amoroso. No haga ningún gasto que no sea necesario. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Intente terminar con esa relación negativa. Procure reducir gastos. La tensión laboral disminuye. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Importante apoyo económico procedente de un amigo. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Prudencia con las grasas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Si le proponen una inversión, analice el riesgo. Oferta laboral muy interesante. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Atracción especial hacia una persona. Jornada de estabilidad y seguridad económica. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Racha excepcional en el terreno amoroso. No haga ningún gasto que no sea necesario. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Intente terminar con esa relación negativa. Procure reducir gastos. La tensión laboral disminuye. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. En cuestiones económicas, sea más cauto. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Una dieta equida le ayudará a mejorar su salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Deseará dedicar cualquier rato libre a su pareja. Suerte en todo lo relacionado con el juego. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Hacer deporte o caminar es importante para usted.