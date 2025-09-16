El horóscopo para este martes 16 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del domingo 14 de septiembre de 2025

El horóscopo para este lunes 15 de septiembre de 2025

Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. La garganta será su punto débil.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se producirán largas conversaciones con amigos. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Ante las situaciones difíciles en el trabajo, sea diplomático. Le preocupa su salud, cuídese más.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Bien con los amigos y con la pareja. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cupido le dará de lleno. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Pondrá fin a todas sus dudas con su amor. Intente ahorrar un poco. No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día espléndido en el amor. Atraviesa un buen momento económico. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Estado físico francamente excelente.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Momento idóneo para emprender nuevos negocios. Se sentirá con más energías que ayer.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. En lo económico, no es un día favorable. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. Un chequeo viene siempre bien.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Su afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Si padece alergias con frecuencia, vaya al alergólogo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus ingresos aumentan considerablemente. Escuche los consejos de sus compañeros. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Vivirá una relación de manera intensa. Gana más dinero y, como consecuencia, gasta más, ahorre. Un cambio en el trabajo le hará disfrutar. ¡Muévase! ¡Camine!, lo necesita.