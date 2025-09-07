El horóscopo para este domingo 7 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este viernes 5 de septiembre de 2025

El horóscopo para este sábado 6 de septiembre de 2025

Puedes alcanzar fama y notoriedad a través de tu gran coraje en la ejecución de un acto de heroísmo. Disfruta el momento.

Salud: Disminuye tu energía física. Deberás descansar lo suficiente y también tener cuidado con intoxicaciones o falsos diagnósticos.

Amor: Tu vida amorosa está en baja, pero la social será más activa. La comunicación será vital para salvar esta pareja.

Dinero: No te preocupes, porque de cualquier manera todo depende de las decisiones que tú tomes. No estés tan pendiente de los otros.

Tauro

Tendrás una sonrisa en tu rostro cuando haya un cambio favorable en tu camino, que te permitirá satisfacer un deseo o antojo.

Salud: Puedes sentir una gran responsabilidad y parecer que no tienes compensación. No huyas de la realidad, estúdiala y no tomes decisiones fuertes.

Amor: Nuevos encuentros son inevitables, así que asegúrate de verte lo mejor posible. Algún amor de tu pasado volverá a buscarte.

Dinero: Abandona el desgano y dedícate de lleno a tu trabajo y responsabilidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Géminis

Ciertos asuntos hogareños están demostrando que son difíciles de resolver. Sin embargo, buscarás sin descanso una solución.

Salud: No remes contra la corriente, eso te demandará mucho esfuerzo y energía. La mayoría debe ser tenida en cuenta, porque contarás con muchos aliados.

Amor: Tienes a alguien encantado contigo y puedes obtener exactamente lo que desees, cuando lo desees. Aprovecha el momento.

Dinero: Si impera la prudencia en todos los órdenes, podrás evitar accidentes y descalabros dentro de tu vida comercial.

Cáncer

Tiempos de discusiones inútiles con familiares, deberás cargar con problemas que no son tuyos y que no tienen solución inmediata.

Salud: Puede haber dolor de cabeza o columna que pueden ser productos de la tensión y del estrés laboral. También propensión a inflamaciones intestinales.

Amor: No confundas amor con amistad. Vístete con tus mejores galas y lánzate a la conquista. Relaciónate con personas desconocidas.

Dinero: Es tu día. Sírvete de tu vitalidad para alcanzar los proyectos que guardas desde hace tiempo, verás cómo no te arrepentirás.

Leo

Un amigo te dará información importante, debes ponerle mucha atención específicamente a los detalles de esa conversación.

Salud: Plantéate una rutina de ejercicios que puedas hacer en casa, actividades físicas vinculadas con lo artístico como danzas y expresión corporal.

Amor: Volverá a aparecer un viejo amor que te propondrá un encuentro. Intenta no dejarte vencer por la ansiedad y actúa pensando bien.

Dinero: Aumento importante de la actividad comercial. Comienzo exitoso de nuevos proyectos laborales que estaban trabados.

Virgo

Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar.

Salud: Los inconvenientes que se presentan te llevan a bajar los brazos. Tu fuerza y temperamento te guiarán hacia la salida más correcta.

Amor: En la intimidad, las diferencias contribuyen a una relación atrevida y apasionada. Encuentran sentido común y seguridad.

Dinero: Deberás recurrir hasta la última gota de esfuerzo que puedas obtener de ti para cumplir con tus responsabilidades de hoy.

Libra

Descubrirás que tienes un gran ímpetu para actuar, pero por alguna razón no sabes cómo proceder. Pospone tus cosas por unos días.

Salud: Dale suma importancia a tus necesidades, ordena tus prioridades y trata de favorecer las condiciones para lograr realizar todo lo que necesitas.

Amor: Concentras la atención de los demás. No te comprometas en una relación sin futuro porque lo único que harás es perder tiempo.

Dinero: Es posible que tus conocimientos y habilidades técnicas no estén a la altura de las circunstancias. Actualízate.

Escorpio

Posible anuncio de embarazo que te dejará en un plano de indecisiones, y no sabrás qué es lo mejor para ti. Relájate.

Salud: Problemas en la columna. Trata de no hacer ejercicios para que esto no empeore. Si estás indeciso lo mejor será consultar con un especialista.

Amor: Si tratas de provocar a otros miembros de la familia pisarás un terreno peligroso. Déjalos tranquilos y acéptalos como son.

Dinero: Los esfuerzos realizados para elevar tu posición están dando sus frutos, y es probable que te propongan para un cargo.

Sagitario

Hay situaciones ocultas las que no te dejan ver las cosas con claridad. Eres una persona muy astuta pero estás mezclando.

Salud: En tu familia las cosas no están bien, cada uno está siguiendo sus intereses. Es mejor que conversen si quieres que las cosas funcionen.

Amor: Te conviene tener más prudencia en los asuntos afectivos, ya que tu talante no está a la altura requerida.

Dinero: En el trabajo o en los estudios, tendrás éxito solo si muestras una actitud más flexible y cooperativa con los demás.

Capricornio

Dispuesto a pasar un día excelente aunque de a ratos te sientas agobiado por el trabajo y las responsabilidades.

Salud: Todo seguirá su curso de manera sencilla, sin altibajos. En el día de hoy te sientes especialmente preparado. Satisface tu curiosidad.

Amor: Interferencias de terceros que molestan. No dejes que extraños a la pareja se metan y opinen de la relación. Cuídate.

Dinero: Cuida tu dinero porque últimamente has gastado mucho, tienes que organizarte para que te alcance para cubrir tus gastos fijos.

Acuario

Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.

Salud: Deberás resolver problemas de salud crónicos principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.

Amor: Problemas con alguien de la familia. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz.

Dinero: Te espera una semana tranquila en tu trabajo o escuela y muchas de las cosas que no te laten comenzarán a resolverse.

Piscis

Deberás hacer esa llamada telefónica que tanto has meditado. Esa persona está esperando que te decidas pronto.

Salud: No es hora de actuar aunque sientas la tentación de hacerlo. Mejor observa y terminarás adoptando un enfoque totalmente distinto.

Amor: Excelente día para tus relaciones, porque sabrás lo que viene antes de que suceda. Aprovecha para tener todo a tu favor.

Dinero: Es hora de asumir tus preocupaciones económicas y dar pasos para incrementar las reservas una vez más. Mejor, ahorra.