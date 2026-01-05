El horóscopo para este lunes 5 de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Si no sabes cómo enfrentar los problemas que te aquejan, busca el consejo de algún amigo. No es signo de debilidad pedir ayuda.

Salud: Los chocolates y los dulces son tu debilidad, pero si no dejas de lado tu ansiedad por ellos, tu estómago terminará pasándote factura.

Amor: Sigues intentando por todos los medios que la pareja funcione, pero es inútil. Evalúa la posibilidad de terminar la relación.

Dinero: No dejes que se metan con tu trabajo. Tú te esfuerzas demasiado para ganar tu dinero y no es justo que te juzguen.

Tauro

Es posible que hoy surjan discusiones por temas de dinero. Trata de solucionarlas en el momento, antes de que sea tarde.

Salud: Tu familia y tus amigos te reclaman más tiempo, pero tú sólo te dedicas al trabajo. Hazte un tiempo en tu agenda para dedicárselo a los tuyos.

Amor: No busques el amor en cada lugar que pisas. La persona para ti está donde menos lo imaginas, y pronto aparecerá. Prepárate.

Dinero: Apostando al futuro podrás asegurarte el presente. No vivas sólo el momento, ten una perspectiva a largo plazo con tu dinero.

Géminis

Tu ánimo cambiante hace que los demás no sepan cómo acercarse a ti. Demuéstrales que tienes mejor carácter del que aparentas.

Salud: Acepta lo que has logrado en la vida y no estés todo el tiempo pensando en lo que hubiese sucedido si elegías otras opciones.

Amor: La relación que siempre soñaste no es exactamente la que hoy tienes. Replantéate sinceramente si quieres seguir con tu pareja.

Dinero: No seas tan obsecuente con tus superiores, con esa actitud no lograrás ascender. Sólo con trabajo obtendrás un mejor puesto.

Cáncer

Si empiezas a mirar tu vida desde otra óptica encontrarás las soluciones a muchos de los problemas que te quitan el sueño.

Salud: No seas tan caprichoso, ya no tienes edad para actuar como un niño. Compórtate según la edad que tienes y en base al sentido común.

Amor: Tienes mucho amor para dar, pero no encuentras nadie que te enamore. Calma, el amor está más cerca de lo que crees.

Dinero: Si eres capaz de revertir los problemas y transformarlos en oportunidades, lograrás que tus proyectos avancen hacia el éxito.

Leo

Pagarás con creces tu forma despreocupada de tratar a las personas que te rodean. Considera la posibilidad de cambiar.

Salud: No insistas en repetir sistemáticamente una conducta que sabes no funciona en la pareja. Busca intentar otras aproximaciones alternativas.

Amor: No puedes esperar que la confianza que defraudaste recientemente en la pareja regrese mágicamente, dale un poco de tiempo.

Dinero: Aprende a conocerte debidamente y lograrás alcanzar metas que nunca creíste posible. No temas dar todo de ti.

Virgo

Se te presentarán ciertas oportunidades que no se repetirán. Deberás tomar una determinación bajo una gran presión.

Salud: Existen barreras que es conveniente no cruzar en lo que a la relación se refiere, pues no tienen vuelta atrás. Manéjate con más cuidado.

Amor: La fidelidad representará un escollo casi imposible de sortear para ti, deberás madurar más para comprometerte.

Dinero: Maneja tus comentarios con el recato necesario para no caer en inconvenientes con pares laborales innecesariamente.

Libra

Sé coherente a la hora de actuar. Si dices una cosa y haces otra, lo único que lograrás es que tus colegas te pierdan el respeto.

Salud: El deporte es una buena alternativa para renovar energías. Trata de hacerte un tiempo para practicar alguna actividad.

Amor: Tu pareja te ama, pero lo expresa de una manera ostensiblemente diferente a la tuya. Compréndela, pero no la juzgues.

Dinero: Tu soberbia le dará un golpe muy duro a tu orgullo. Necesitas ayuda y deberás recurrir a la misma gente de la que te burlaste.

Escorpio

No hagas de tu trabajo tu segundo hogar. Es bueno que te guste lo que haces, pero no olvides que también tienes una vida social.

Salud: Siempre pesimista, a todo le encuentras algo negativo. Deja de ver la mitad vacía del vaso y verás que la realidad no es tan caótica.

Amor: Tu relación de pareja va en caída libre. Las soluciones que intentaron han fracasado y el final de la pareja es la única opción.

Dinero: Surge la posibilidad de un negocio familiar. No te sumes a la propuesta porque serán más los problemas que los beneficios.

Sagitario

Lo mejor que te puede pasar el día de hoy es compartir un grato momento con tu familia. Hazles una visita sorpresa.

Salud: Debes descansar un poco más. Regálate un baño de inmersión y unas cuantas horas de sueño porque vienes trabajando demasiadas horas.

Amor: Tu pareja intuye que hay algo que te tiene preocupado. Habla con ella que te aportará una visión distinta de las cosas.

Dinero: No hagas caso a los consejos que te den, ya que pretenden hacerte fracasar. Sólo guíate por tu instinto, no fallarás.

Capricornio

No trates de acelerar el ritmo de los hechos. Si no controlas tu ansiedad, ésta te jugará una mala pasada.

Salud: No seas tan exigente contigo mismo. Aprende a aceptar tus limitaciones y a enfocarte en las potencialidades que tienes para enfrentar la vida.

Amor: Si no eres capaz de ser sincero y hablar con tu pareja sobre su infidelidad, entonces no te enfurezcas con ella por lo que hizo.

Dinero: Tienes todas las condiciones para ocupar ese puesto que todos anhelan, pero ten cuidado porque te lo quieren usurpar.

Acuario

Los días pasan y aún sigues sin terminar esos trabajos que debes. Pon más energía porque ya no te queda demasiado tiempo.

Salud: Tu imaginación ha trabajado demasiado y necesita un descanso. Lo mejor es que te tomes un tiempo para descansar y reponer energías.

Amor: Es hora de que comiences a incluir a tu pareja en tu grupo de amigos, como ella hace contigo. Así, se sentirá integrada.

Dinero: Deja de lado tu orgullo, acércate a ese colega con el que discutiste y pídele perdón. No te conviene estar peleado con él.

Piscis

Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas. Ten calma, todo pasará.

Salud: Si no realizas ningún deporte o actividad física, deberás someterte a una dieta estricta para evitar el exceso de peso. Cuídate un poco más.

Amor: Si tú no eres cien por ciento confiable, no pretendas que tu pareja también lo sea. Esta pareja debe cultivar más la sinceridad.

Dinero: Estás convencido de que las decisiones tomadas son las correctas, no permitas que nadie siembre dudas en tu camino.