El horóscopo para este domingo 22 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este viernes 20 de febrero de 2026

El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

Un domingo ideal para aclarar sentimientos y dejar atrás malos entendidos. Controle gastos vinculados a salidas o reuniones sociales. Evite llevar asuntos laborales al terreno familiar. Buen nivel de energía, pero no descuide el descanso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La estabilidad afectiva será su refugio hoy. Puede recibir una propuesta interesante para mejorar sus ingresos. Organice pendientes laborales antes de que empiece la semana. Cuide su alimentación, evite excesos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día propicio para conversaciones sinceras en el amor. No es momento de prestar dinero sin garantías. Una idea profesional comienza a tomar forma. Dolores musculares leves si no afloja el ritmo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La familia ocupará el centro de su atención. Controle gastos domésticos inesperados. Aproveche el día para planificar objetivos laborales. Necesita dormir más horas para recuperar energía.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Habrá pasión y entusiasmo en lo sentimental. Buen momento para ordenar sus cuentas. Una llamada relacionada con trabajo puede sorprenderlo. Salud estable, aunque conviene hidratarse mejor.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se sentirá más abierto a demostrar lo que siente. Evite compras impulsivas. Organice prioridades profesionales con calma. Tensión nerviosa: practique actividades relajantes.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El diálogo fortalecerá vínculos afectivos. Puede resolver un asunto económico pendiente. Jornada tranquila para reorganizar temas laborales. Atención a molestias en garganta o alergias.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Intensidad y conexión profunda en la pareja. Buen día para renegociar deudas o acuerdos financieros. No postergue decisiones importantes en el trabajo. Energía alta, ideal para actividad física moderada.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Necesita mayor equilibrio en el amor. Sea prudente con gastos recreativos. Visualice metas laborales a corto plazo. Evite movimientos bruscos para no resentir la espalda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una conversación puede abrir la puerta a un nuevo vínculo. Controle inversiones o pagos importantes. Se avecinan cambios positivos en su entorno laboral. Vitalidad en alza.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

El apoyo de amigos será clave para su ánimo. No asuma compromisos económicos que no pueda cumplir. Surgen ideas innovadoras para el trabajo. Fatiga acumulada: priorice el descanso.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Romanticismo y sensibilidad a flor de piel. Puede recibir un ingreso inesperado. Buen momento para enviar currículums o retomar contactos laborales. Cuide su sistema digestivo.