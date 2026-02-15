Horóscopo
El horóscopo para este domingo 15 de febrero de 2026
Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud
Aries
Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que te propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración.
Salud: Tendencia a sufrir dolores de cabeza. Una alimentación ligera, ejercicios al aire libre y dormir lo suficiente pueden ayudar en este momento.
Amor: Tu relación sentimental no está consolidada. Te complicas la vida, no llevas una relación de pareja de manera simple y natural.
Dinero: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento si generas acciones cooperativas.
Tauro
Esfuérzate para que tu humor sea más agradable. Te muestras muy conciliador, te sientes receptivo y esto es de agradecer.
Salud: Cuando alguien te acuse injustamente, te sentirás herido. Trata de reivindicar tu nombre lo más rápido posible antes de que se susciten dudas.
Amor: Si estás solo sentirás deseos de divertirte, de conocer gente diversa y de establecer relaciones poco comprometidas.
Dinero: Cuando hoy te hagan una oferta, agárrala y después piensa. Es una oportunidad de una única vez y no la puedes dejar pasar.
Géminis
En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate.
Salud: Deberías incurrir en los asuntos del inconsciente. Es muy probable que encuentres la razón por la cual no te has permitido ser totalmente feliz.
Amor: Encuentras que te resulta difícil dejarte seducir y disfrutar de lo que tu pareja te propone. No temas, déjate llevar.
Dinero: Hay muy poco que decir en asuntos de dinero. Con tan pocas sorpresas en puerta puedes consentirte y gastar un poco en ti.
Cáncer
Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado.
Salud: No hay más grande enemigo que uno mismo, más cuando uno no se da cuenta. Hoy haz un análisis y encontrarás la razón de tus fracasos.
Amor: Compartirás con tu pareja una responsabilidad laboral. Aun así tendrán tiempo para concurrir a un lugar especial esta noche.
Dinero: Has hecho un gran trabajo en la organización de las finanzas y en tornar a tu favor una situación. Todo irá bien.
Leo
Serás observado por alguien que quiere perjudicarte, no te preocupes pues nada logrará. Estás fuerte y en mejores condiciones.
Salud: No te dejes llevar por el deseo ajeno, tus ganas son las que cuentan. No permitas que lo urgente te impida atender lo importante: tus afectos.
Amor: En el amor toda va bien, pero, si no tienes pareja, es una buena etapa para iniciar algo. Ábrete a nuevas propuestas amorosas.
Dinero: Relájate, tu jefe aprobará lo que haces y favorecerá tu progreso. Estarás un tanto fatigado, pero valdrá la pena el esfuerzo.
Virgo
Por fin llega ese descanso que tanto esperabas, así que disfrútalo al máximo y aprovecha lo más que puedas para reponerte.
Salud: Solo no podrás hacer ni la décima parte de lo que logres en buena compañía. Deja de lado tu ostracismo, cultiva los lazos sociales.
Amor: Ves tu vida afectiva un poco gris. Andas un poco despistado y tienes tendencia a subestimar tus sentimientos y los de los demás.
Dinero: Algunos proyectos laborales o emprendimientos comerciales se verán demorados, pero irán aumentando tu capacidad creadora.
Libra
Tendrás una agradable visita de una persona que no veías hace muchos años. Removerán los recuerdos y las emociones.
Salud: Ten en cuenta que debes cuidarte y dormir bien todas las noches, así te levantarás como nuevo y podrás enfrentarte a lo que te venga durante el día.
Amor: Notarás que tu relación está estancada, un viaje les vendría muy bien para reavivar el amor y la pasión.
Dinero: Tu actitud amable y optimista atraerá más clientes. La diplomacia resultará perfecta a la hora de negociar.
Escorpio
Lo que te parecen grandes problemas realmente solo serán pequeñas piedras en tu camino. Encontrarás las soluciones que buscas.
Salud: No restes horas al sueño porque te va a hacer mucha falta estar descansado. Intenta no estresarte y quédate solo con las cosas positivas.
Amor: Si eres de los que tienen una relación consolidada, la cosa no va a ir mal, pero tampoco habrá grandes dosis de pasión.
Dinero: Será un día de progresos económicos, aunque tal vez no te sientas a gusto en el trabajo, donde se te presentarán situaciones inesperadas.
Sagitario
La flexibilidad es una palabra clave para un momento como este. Necesitarás estar más abierto y receptivo al diálogo.
Salud: Te resultará muy beneficioso hacerte semanalmente algún masaje abdominal y vigilar el estado de la columna vertebral. No viene mal algo de ejercicio.
Amor: Los casados pasan por un período donde quieren vivir las cosas a su manera, rompiendo rutinas. Busquen el lado divertido de la vida.
Dinero: Tal vez inicies algún nuevo negocio o te encuentres compartiendo tus recursos con otras personas.
Capricornio
La situación se vislumbra más propicia, programa los planes que te parezcan más alocados porque recibirás la aprobación de los demás.
Salud: No dejes que aparezcan piedras o trabas en el camino de tu relación. Habla claro, sin rodeos, y no te dejes llevar por los impulsos.
Amor: No por pensar en aquella persona que conoces tan bien, puedes convertirte en protagonista de un romance con futuro prometedor. Actúa.
Dinero: No desperdicies las buenas influencias, atrévete a dar inicio a nuevos proyectos financieros o a la búsqueda de un empleo.
Acuario
Pueden surgir hoy oportunidades nuevas y emocionantes durante un viaje, conversando con personas o leyendo alguna revista.
Salud: Si un proyecto personal no culmina de la manera esperada, tienes que empezar de nuevo. Verás que al final era la opción correcta.
Amor: Conflicto con tu pareja por querer imponer tus ideas sin escuchar. Te encuentras en un momento crítico a nivel afectivo.
Dinero: Tus asociados te exigirán más y más, pero no aportarán lo suficiente. Período confuso para inversiones y gastos grandes.
Piscis
Notarás a la gente que tratará de mostrarse manipuladora. Tu intuición y tus ideas se combinarían para ayudarte en todo.
Salud: Tus puntos de suerte son la ambición y la carrera, céntrate en ellos. Busca lo que deseas y utiliza tus habilidades y experiencia para salir adelante.
Amor: Tus sentimientos no son lo suficientemente sinceros. Lo aconsejable es no crearte tantas ideas falsas ni ilusiones porque te decepcionarás.
Dinero: La intriga en los negocios, los atajos y medios de enriquecimiento rápido no siempre dan resultado y no son aconsejables.