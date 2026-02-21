Marco Ruben vuelve a Rosario Central

A los 39 años, Marco Ruben anunció su regreso luego de su retiro a fines de 2024. Jugará nuevamente la Copa Libertadores con Di María, como en 2006.

Por tercera vez en su carrera, Marco Ruben vuelve del retiro para jugar en Rosario Central. El máximo goleador en la historia del Canalla se sumará al plantel para disputar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores junto a Ángel di María, como lo hiciera en 2006. El último baile.

"No es una vuelta, nunca me fui", fueron las palabras del ídolo en el video que posteó el club en las primeras horas de este sábado. A los 39 y tras más de un año de inactividad, esta semana se pondrá a disposición de Jorge Almirón y más de un hincha sueña con verlo en clásico ante Newell's del 1° de marzo.

En una decisión inesperada, Ruben llega a un Central que no pudo cerrar la contratación de ningún centrodelantero y que aprovechó la salida de Franco Frías a Cobresal, de Chile, para obtener un cupo extra en este mercado de pases. Con Alejo Véliz como el 9 inamovible, aunque con fecha de vencimiento (se va a mitad de año a Bahía), será alternativa y llegará con el sueño de pisar fuerte en el continente.

Lo cierto es que tras su retiro en 2022, a Marco lo habían convencido de volver en 2024, con la promesa de que iba a poder compartir cancha con Di María. En aquella ocasión, el Fideo siguió un semestre más en Benfica y a fin de año el goleador volvió a colgar los botines (lo había hecho anteriormente, de manera parcial, en plena pandemia en 2020), quedándose con las ganas de tirar paredes con el campeón del mundo.

La historia de Marco Ruben y Rosario Central

Sin dudas, influyó la presencia de Angelito y la posibilidad de volver a disputar una Libertadores juntos, como lo hicieron en 2006. En esa Copa, Rosario Central quedó eliminado en la fase de grupos y el goleador marcó tres tantos en seis partidos. 10 años después, la volvió a jugar, ya como emblema y capitán: el Canalla quedó afuera en cuartos de final ante Atlético Nacional, de Colombia, y Ruben se despidió con ocho goles en ocho encuentros.

Con 106 anotaciones en 283 partidos y el título de la Copa Argentina 2018, Marco vuelve para escribir una última página en su gloriosa historia en el club rosarino.