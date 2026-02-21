Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Capibaras XV hizo su debut absoluto en el SRA venciendo 34 a 7 al elenco uruguayo. El paranaense Franco Rossetto apoyó dos tries para la victoria.

21 de febrero 2026 · 22:35hs
Prensa Capibaras XV

Prensa Capibaras XV

Con una notable actuación, Capibaras XV hizo su debut absoluto este sábado en el Súper Rugby Américas. En la cancha del Hipódromo de Rosario, la franquicia argentina venció 34 a 7 al actual campeón del certamen, Peñarol de Uruguay. El paranaense Franco Rossetto apoyó dos tries para la victoria.

El triunfo de Capibaras XV

En Capibaras XV, además del jugador del club Estudiantes, también fueron titulares sus coterráneos Diego Correa, Bruno Heit y Tomás Sigura, mientras que Felipe Villagrán estuvo en el banco de suplentes.

El partido se jugará desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

El primer try de Rossetto se dio cuando el equipo argentino aprovechó la pelota recuperada en campo de Peñarol y el backs del CAE apoyó su conquista. El conjunto del litoral aumentaba en ese momento la ventaja frente a los uruguayos por 14-0.

En tanto, Rossetto volvió a marcar para el conjunto argentino luego de una gran jugada de salida de scrum, en lo que fue el último tanto del primer tiempo que terminó 21-0 para Capibaras XV.

La franquicia argentina que dirige Nicolás Galatro formó con: 1- Diego Correa, 2- Manuel Cuneo, 3- Enzo Avaca, 4- Lorenzo Colidio, 5- Lucas Bur, 6- Ignacio Gandini, 7- Jerónimo Gómez Vara, 8- Manuel Bernstein, 9- Alejo Sugasti, 10- Juan Bautista Baronio, 11- Franco Rossetto, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Gino Dicapua, 15- Tomás Sigura.

