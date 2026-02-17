El horóscopo para este martes 17 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 15 de febrero de 2026

El horóscopo para este lunes 16 de febrero de 2026

En el amor, baje un cambio y escuche más. Controle los impulsos con las compras y priorice lo necesario. En el trabajo, una charla pendiente puede destrabar un tema. Descanse mejor: el cuerpo le está pidiendo pausa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buen día para acuerdos en pareja y gestos simples. En lo económico, conviene ordenar cuentas y evitar préstamos. En el plano laboral, su constancia va a ser reconocida. Cuidado con tensiones en cuello y espalda: estire y afloje.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La comunicación será clave: diga lo que siente sin vueltas. Puede aparecer un gasto inesperado, mantenga margen. En el trabajo, tendrá ideas rápidas y soluciones prácticas. Modere la cafeína y cuide el sueño.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En el amor, no cargue con todo: comparta lo que le pasa. Evite compras emocionales y revise prioridades. En lo laboral, el día pide paciencia con trámites o demoras. Su energía mejora si retoma una rutina liviana.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La pareja o alguien cercano necesitará su presencia, no su orgullo. En finanzas, desconfíe de promesas “rápidas” y piense a largo plazo. En el trabajo, liderará sin imponer si delega mejor. Cuide la garganta y la hidratación.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el amor, su exigencia puede jugar en contra: afloje el control. Día para ajustar presupuesto y cortar gastos chicos que suman. En el trabajo, orden y método le darán ventaja. No se saltee comidas: su cuerpo lo nota.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su magnetismo sube: buen momento para acercamientos. El dinero se estabiliza si evita postergar decisiones. En lo laboral, una propuesta puede llegar por contactos. Atienda molestias leves antes de que se vuelvan rutina.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En el amor, deje de adivinar: pregunte y aclare. En economía, una oportunidad aparece si actúa con calma. En el trabajo, avance con estrategia y reserve información sensible. Evite sobrecargas físicas: el límite también es cuidado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La pareja pide compromiso: menos promesas y más acciones. En lo económico, ponga freno a gastos por impulso. En el trabajo, su creatividad ayuda, pero necesita foco. Precaución con golpes o descuidos por apuro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el amor, muestre afecto sin medirlo tanto. En finanzas, buen día para planificar, negociar o cobrar pendientes. En lo laboral, su disciplina rinde si no se carga de más. Cuide posturas: la zona lumbar puede quejarse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Momento favorable para sincerarse y cerrar malentendidos. En dinero, ordene papeles y no deje todo para mañana. En el trabajo, aparece un desafío nuevo que le va a interesar. Desconecte un rato de pantallas: la mente lo agradece.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La vida social se activa y trae encuentros que le suben el ánimo. En lo económico, evite dispersarse y anote gastos. En el trabajo, su intuición será una brújula si la acompaña con hechos. Priorice la alimentación liviana y el descanso.