El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

21 de febrero 2026 · 08:25hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Su situación sentimental es motivo de envidias. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Tendrá los huesos delicados.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Pasará de la amistad al amor. Prudencia a la hora de invertir; no corra riesgos. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. Se va recuperando del cansancio reciente.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Proyectos para compartir por completo con su pareja. Llegan gastos imprevistos que desestabilizarán sus planes. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Tranquilidad es lo que necesita su cuerpo esta jornada.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. No desaproveche las nuevas propuestas laborales. Esa debilidad que nota, debe vigilarla.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Es ya la hora de hacer las paces con su pareja. Los negocios pueden ser adversos para usted. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. Intente descansar o el agotamiento le vencerá.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si tiene una relación tormentosa, deje pasar un tiempo. Con sus ahorros logrará llegar a fin de mes más relajado. Prudencia para no tener conflictos con sus jefes. Cuide la dieta o cogerá unos kilos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Debe conservar la calma y dialogar más con su pareja. Gran satisfacción en lo económico. Se prevé un asunto profesional muy interesante. Hablar de sus problemas le hará aliviar tensiones.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Debe eliminar los gastos innecesarios. Se le abren nuevos caminos en lo profesional. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Debe eliminar los gastos innecesarios. Se le abren nuevos caminos en lo profesional. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Controle esos desenfrenados gastos. Ese cambio de turno en el trabajo será pasajero. Debería consultar a su médico acerca de ese cansancio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor y no rompa la magia. Prudencia con el dinero, o sea, con los gastos. Canalizando su energía aumentará su rendimiento en el trabajo. En su estado delicado deberá cuidarse más.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Las dificultades que se presentan en el trabajo le afectarán. Naturaleza fuerte, pero aun así no baje la guardia.

