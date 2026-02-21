Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Desde las 17, Independiente recibirá al Rojo en Mendoza. Además, habrá otros cuatro partidos para esta jornada.

Independiente visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro de la sexta fecha del Torneo Apertura. El partido entre dos de los mejores equipos en lo que va del año, está programado para las 17 en el estadio Juan Bautista Gargantini, se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez.

A la misma hora también se enfrentarán Platense y Barracas Central en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro de este encuentro será Sebastián Mastrángelo y la transmisión estará a cargo de ESPN.

Otros partidos del Torneo Apertura

Más tarde, desde las 19.15, habrá otros dos partidos. En el Florencio Sola habrá un duelo de necesitados: Banfield recibirá a Newell’s. Facundo Tello será el árbitro del duelo que podrá verse por ESPN Premium.

Al mismo tiempo, en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, Deportivo Riestra, otro de los equipos que no ha podido sumar de a tres, será anfitrión del motivado Huracán. TNT televisará las acciones que lo tendrán a Fernando Echenique impartiendo justicia.

Para cerrar esta jornada habrá otro partido a partir de las 21.30. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba será visitado por el equipo revelación del campeonato, Tigre. Este partido contará con la transmisión de ESPN y será arbitrado por Nazareno Arasa.