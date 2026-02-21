Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Desde las 17, Independiente recibirá al Rojo en Mendoza. Además, habrá otros cuatro partidos para esta jornada.

21 de febrero 2026 · 08:25hs
Independiente se ilusiona con ser protagonista en el campeonato.

Independiente se ilusiona con ser protagonista en el campeonato.

Independiente visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro de la sexta fecha del Torneo Apertura. El partido entre dos de los mejores equipos en lo que va del año, está programado para las 17 en el estadio Juan Bautista Gargantini, se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez.

A la misma hora también se enfrentarán Platense y Barracas Central en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro de este encuentro será Sebastián Mastrángelo y la transmisión estará a cargo de ESPN.

Sebastián Nader, coordinador general de Formación Independiente, junto a Cristian Urrelli, Tesorero del Rojo de Avellaneda.

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Independiente ganó ante su gente.

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Otros partidos del Torneo Apertura

Más tarde, desde las 19.15, habrá otros dos partidos. En el Florencio Sola habrá un duelo de necesitados: Banfield recibirá a Newell’s. Facundo Tello será el árbitro del duelo que podrá verse por ESPN Premium.

Al mismo tiempo, en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, Deportivo Riestra, otro de los equipos que no ha podido sumar de a tres, será anfitrión del motivado Huracán. TNT televisará las acciones que lo tendrán a Fernando Echenique impartiendo justicia.

Para cerrar esta jornada habrá otro partido a partir de las 21.30. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba será visitado por el equipo revelación del campeonato, Tigre. Este partido contará con la transmisión de ESPN y será arbitrado por Nazareno Arasa.

Independiente Independiente Rivadavia Torneo Apertura Fútbol
Noticias relacionadas
El partido se jugará desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Boca empata sin goles ante Racing en una Bombonera caliente.

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista.

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

La Liga Federal comenzará el sábado 28 de febrero.

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Ver comentarios

Lo último

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ultimo Momento
Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Policiales
Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Ovación
Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

La provincia
Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

El consumo de vino no repunta: impactan la situación económica y los cambios de hábitos

El consumo de vino no repunta: impactan la situación económica y los cambios de hábitos

Paritarias: UPCN aceptó la suma no remunerativa y ATE lo analizará en asamblea

Paritarias: UPCN aceptó la suma no remunerativa y ATE lo analizará en asamblea

Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos

Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos

Dejanos tu comentario