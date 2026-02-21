Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Muchas personas se acercaron para hacer llegas sus condolencias. Se realizó un altar en los cimientos de la casa que fue arrastrada por el agua en Paraná.

El hallazgo del cuerpo de Kiara fue en la zona del Thompson.

Mucha gente se acercó a la misa por Kiara y Patricia en Paraná.

Mucha gente se acercó este sábado al lugar donde se encontraba la casa de la familia de Kiara y Patricia en Paraná . Allí, sobre los restos de la edificación derrumbada, fue colocada una imagen de la Virgen María. Los participantes de la misa encendieron velas y dejaron flores, en medio de un profundo dolor y silencio.

Los familiares de Kiara Barrios y Patricia Mena recibieron el pésame de los que se acercaron, mientras luego hubo un cerrado aplauso a modo de despedida. La convocatoria surgió por parte de familiares y amigos, y fue acompañada por mucha gente.

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Después de tres días de búsqueda, finalmente el grupo de rescatistas encontró ayer el cuerpo de Kiara Barrios, la menor que había estaba desaparecida desde el jueves luego de ser arrastrada por la corriente del arroyo Colorado en medio del temporal que azotó a Paraná.

El hallazgo se dio en la zona de desembocadura del arroyo Las Viejas, en la zona del Thompson, donde un grupo de personas recorría la zona precisamente junto a un familiar de la niña de 10 años.

LEER MÁS: Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

El cuerpo de Kiara fue encontrado alrededor de las 9.40 en la desembocadura del arroyo Las Viejas, prácticamente a metros del río, en la zona del Thompson. En el operativo participaron más de 250 personas entre efectivos de la Policía de Entre Ríos, bomberos, rescatistas, guardavidas, voluntarios y empleados municipales.

La tragedia ocurrió en la ciudad de Paraná en el amanecer del jueves, cuando la crecida del arroyo arrasó con la vivienda familiar ubicada en el denominado “punto cero”, sobre calle Blas Parera.

El cuerpo fue examinado en el lugar por el médico policial y posteriormente trasladado a la morgue judicial para la autopsia y el proceso formal de identificación. El Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González detalló que fue hallado “en la desembocadura, para ser más gráfico, del arroyo Colorado, prácticamente a metros del río Paraná”.

Indicó que la localización en ese sector se explica por “la variabilidad del tiempo, la descomposición de un cuerpo, todo eso hace que en esta hipótesis emergiera y se desplazase”.

También valoró “el trabajo de bomberos voluntarios, bomberos zapadores, personal de la Municipalidad, rescatistas, perros, guardavidas, el personal policial en todas sus unidades operativas que hoy son 250 efectivos, todos en el afán de buscar a Kiara”, dijo el funcionario policial.