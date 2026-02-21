Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Este sábado, un accidente de tránsito ocurrió en el Kilómetro 158 de la Ruta 12, donde un vehículo Renault Clio sufrió un despiste y posterior vuelco.

Este sábado por la mañana, un accidente de tránsito ocurrió en el Kilómetro 158 de la Ruta 12 , cerca de Ceibas, donde un vehículo Renault Clio, conducido por un hombre de 43 años y acompañado por cuatro adultos, sufrió un despiste y posterior vuelco. Los ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital Centenario de Gualeguaychú.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Islas, los ocupantes del vehículo recibieron asistencia en el lugar antes de ser trasladados al hospital Centenario, de Gualeguaychú, para una evaluación médica adecuada.

En la escena del accidente, intervinieron varias autoridades, incluyendo personal de la División Criminalística, la Policía Caminera de Brazo Largo, Gendarmería Nacional, personal de salud del Hospital Eva Duarte, Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos de la comisaría de Ceibas. Estos equipos realizaron tareas de asistencia, prevención y peritaje para determinar las circunstancias del accidente.