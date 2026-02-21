Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Este sábado, un accidente de tránsito ocurrió en el Kilómetro 158 de la Ruta 12, donde un vehículo Renault Clio sufrió un despiste y posterior vuelco.

21 de febrero 2026 · 16:54hs
El vuelco en la Ruta 12 produjo que cinco personas fueras hospitalizadas.

El vuelco en la Ruta 12 produjo que cinco personas fueras hospitalizadas.

Este sábado por la mañana, un accidente de tránsito ocurrió en el Kilómetro 158 de la Ruta 12, cerca de Ceibas, donde un vehículo Renault Clio, conducido por un hombre de 43 años y acompañado por cuatro adultos, sufrió un despiste y posterior vuelco. Los ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital Centenario de Gualeguaychú.

A las 8.30 de este sábado, se reportó un siniestro vial en el kilómetro 158 de la Ruta nacional número 12. Un Renault Clio, al volante de un hombre de 43 años y con cuatro pasajeros mayores de edad, protagonizó un despiste seguido de un vuelco. Las causas del incidente se encuentran bajo investigación.

Así quedó la camioneta del hombre que luego de chocar se disparó un tiro en La Paz.

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

El accidente ocurrió en la Ruta 12 a la altura de La Paz.

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

De acuerdo a lo informado por la Policía de Islas, los ocupantes del vehículo recibieron asistencia en el lugar antes de ser trasladados al hospital Centenario, de Gualeguaychú, para una evaluación médica adecuada.

En la escena del accidente, intervinieron varias autoridades, incluyendo personal de la División Criminalística, la Policía Caminera de Brazo Largo, Gendarmería Nacional, personal de salud del Hospital Eva Duarte, Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos de la comisaría de Ceibas. Estos equipos realizaron tareas de asistencia, prevención y peritaje para determinar las circunstancias del accidente.

Ruta 12 Ceibas Gualeguaychú
