River buscará cambiar su imagen ante Vélez

El Millonario derrotó a Ciudad de Bolívar sin convencer en la Copa Argentina y enfrentará al Fortín en Liniers a las 19.15 por el Torneo Apertura.

22 de febrero 2026 · 08:39hs
River visita a Vélez en Liniers.

River visita a Vélez en Liniers.

Hoy, desde las 19.15, River visita a Vélez en el José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que ganó y no convenció ante Ciudad de Bolívar, buscará cambiar su imagen ante un Fortín que todavía no perdió en el campeonato.

El pasado martes, River se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 1 a 0 a Ciudad de Bolívar con un gol de penal de Juan Fernando Quintero sobre la hora. Pese a que era un buen partido para recobrar las esperanzas tras dos derrotas muy duras frente a Tigre y Argentinos Juniors, el equipo dejó más dudas que certezas. ¿Lo positivo? Evitó el papelón y le dio aire, al menos por unos días, a un ciclo de Marcelo Gallardo que estaba en la cuerda floja.

Marcelo Gallardo está atravesando su peor momento como DT de River.

Marcelo Gallardo fue sancionado con un partido o una multa por su disputa con Andrés Merlos

Juanfer Quintero, la figura de River. Marcó el gol a los 86.

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Con siete puntos en cinco jornadas, el Millonario marcha octavo en la Zona B y buscará escalar posiciones tanto en la tabla de su grupo como en la anual, fundamental de cara a la clasificación a la próxima Copa Libertadores. De cara a este partido el Muñeco recupera algunas piezas importantes: Franco Armani, Sebastián Driussi y Marcos Acuña recibieron el alta médica y estarán disponibles para enfrentar al Fortín. De los tres, el Pulpo y el Huevo son quienes más chances tienen de ser titulares.

El otro cambio que podría realizar el entrenador es el ingreso de Facundo Colidio por Maximiliano Salas. Agustín Ruberto, por su parte, se mantendría entre los titulares. En la zaga se mantendría Paulo Díaz, mientras que en el mediocampo Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero parecen piezas inamovibles.

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

River visita a Vélez en Liniers.

River visita a Vélez en Liniers.

Por su parte, Vélez es uno de los seis invictos que posee el Torneo Apertura. De los cinco partidos que disputó ganó tres e igualó dos, resultados que lo sitúan en la cima de la Zona A con 11 puntos. En su casa se hizo fuerte: le ganó a Talleres, a Boca y ahora buscará hacer lo propio ante un River que viene golpeado.

Guillermo Barros Schelotto, que en conferencia analizó la crisis de su próximo rival, sumará un nuevo capítulo ante el equipo que más se enfrentó en su carrera como entrenador. Con Lanús, Boca y el Fortín, dirigió 19 partidos ante el Millonario y su balance es negativo: ganó cuatro, empató siete y perdió ocho. En cuanto al equipo, en la semana se confirmó el microdesgarro en el sóleo derecho de Diego Valdés, que estará 20 días afuera de las canchas y será baja este domingo.

