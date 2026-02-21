Mary Ann Morrison es la nueva soberana del Carnaval del País

Mary Ann Morrison fue coronada este viernes como Reina del Carnaval del País, edición 2026 en Gualeguaychú

Mary Ann Morrison fue coronada este viernes como Reina de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, edición 2026. La representante de la comparsa Marí Marí, del Club Central Entrerriano, recibió los atributos que hasta la fecha portó Felicita Fouce, también integrante de la misma comparsa.

La nueva soberana tendrá la responsabilidad de representar, hasta 2027, al mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina y uno de los eventos más convocantes del verano.

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

La elección comenzó cerca de las 22. Las cuatro candidatas realizaron su primera pasada en traje de gala, acompañadas por la música en vivo de las bandas de cada comparsa. Luego desfilaron con el traje que utilizan en los 500 metros de pasarela del Corsódromo.

Entre las presentaciones, el público disfrutó de los shows de portabandera y del contrapunto de batucadas junto a sus pasistas. Las tribunas acompañaron cada intervención con aplausos y cánticos, en una noche que combinó competencia, despliegue artístico y celebración.

El jurado

El jurado estuvo integrado por Emiliana De Cristófaro, diseñadora y realizadora de vestuario con más de 20 años de trayectoria en teatro, conciertos, videoclips, publicidad y cine; Florencia Mur, música profesional especializada en percusión, sesionista de artistas nacionales e internacionales y docente; y Adriana Barón, reina de carnaval, embajadora y actriz con experiencia en televisión, teatro y publicidad.

Cómo continúa el Carnaval

Al calendario 2026 le restan dos noches: los sábados 21 y 28 de febrero. Para este sábado, el orden de salida será Ará Yeví (Club Tiro Federal), Marí Marí (Club Central Entrerriano), O’ Bahía (Club Pescadores) y Papelitos (Club Juventud Unida).

Las entradas se venden este sábado desde las 9 hasta el cierre en boletería y durante las 24 horas a través de Allaccess.com.ar.

Luego del desfile, la celebración continuará con el After Billboard de Carnaval y el show en vivo de El Negro Tecla. Podrán ingresar quienes hayan presenciado previamente el desfile del Carnaval del País.