Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

El lunes comienza en Paraná por el homicidio de Mayer. La Fiscalía sostiene que fue un homicidio simple, mientras la defensa afirma que fue legítima defensa.

Tras conformarse hoy el jurado popular, el lunes próximo, a partir de las 9, comenzará un nuevo juicio por jurados en Paraná. Será en el marco del legajo “Goró, Roberto Carlos-Goró, Víctor Ezequiel s/Homicidio simple”. En el banquillo se sentarán padre e hijo, Roberto Carlos, de 49 años, y Víctor Ezequiel Goró, 27, a quienes se le endilga el homicidio de Omar Mayer, de 30, ocurrido el 9 de septiembre de 2020, en el barrio El Morro de la capital provincial. La víctima era sobrino y primo, respectivamente, de ambos imputados.

El debate será presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, y se realizará, hasta el miércoles venidero, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Cristian Giunta y Laureano Dato, en tanto que la defensa será ejercida por el abogado Alberto Roger Salvatelli y la abogada Natalia Salvatelli Cardoso.

Se trata del centésimo quincuagésimo tercer juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Dos tesis

Las teorías del caso en disputa son: homicidio simple o legítima defensa. De acuerdo con la teoría fiscal, el 9 de septiembre de 2020, Goró padre habría mantenido una discusión con su sobrino dentro de la vivienda que compartían en calle Claudio Fink.

La pelea —que para la Fiscalía fue a golpes de puño y para la defensa se desarrolló con armas blancas que portarían tanto la víctima como el acusado— se trasladó a la vía pública. Allí, según la acusación, Goró habría llevado dos cuchillos con los que atacó a su sobrino, agresión a la que también se habría sumado su hijo. Como consecuencia de las heridas sufridas, Mayer murió ese mismo día, cerca de las 23, en el hospital San Martín.

La estrategia defensiva relativiza la supuesta contundencia de la acusación, aporta contexto a lo ocurrido y cuestiona las pruebas del fiscal. Aunque coincide en que el enfrentamiento comenzó en la casa de la madre de Goró y abuela de Mayer, discrepó en la forma en que se produjo: negó que haya sido solo a golpes y sostuvo que ambos estaban armados con cuchillos.

Asimismo, la defensa rechaza que el episodio haya sido presenciado por numerosas personas —en su mayoría familiares y allegados— y afirma que son pocos los testigos que realmente habrían visto lo sucedido. También objeta la idea de que el joven Goró se incorporó “violentamente” a la pelea, y plantea qué reacción cabría esperar de alguien que observa a su padre ensangrentado, enfrentado a una persona más de diez años menor y de mayor peso y contextura física.