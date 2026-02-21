Uno Entre Rios | Policiales | jurado popular

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

El lunes comienza en Paraná por el homicidio de Mayer. La Fiscalía sostiene que fue un homicidio simple, mientras la defensa afirma que fue legítima defensa.

21 de febrero 2026 · 08:47hs
Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

El Diario

Tras conformarse hoy el jurado popular, el lunes próximo, a partir de las 9, comenzará un nuevo juicio por jurados en Paraná. Será en el marco del legajo “Goró, Roberto Carlos-Goró, Víctor Ezequiel s/Homicidio simple”. En el banquillo se sentarán padre e hijo, Roberto Carlos, de 49 años, y Víctor Ezequiel Goró, 27, a quienes se le endilga el homicidio de Omar Mayer, de 30, ocurrido el 9 de septiembre de 2020, en el barrio El Morro de la capital provincial. La víctima era sobrino y primo, respectivamente, de ambos imputados.

El debate será presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, y se realizará, hasta el miércoles venidero, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.

colecta solidaria en parana para cubrir los gastos del velatorio de patricia mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

El lugar donde fue encontrado el cuerpo en el arroyo Colorado.

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Cristian Giunta y Laureano Dato, en tanto que la defensa será ejercida por el abogado Alberto Roger Salvatelli y la abogada Natalia Salvatelli Cardoso.

Se trata del centésimo quincuagésimo tercer juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

LEER MÁS: Homicidio en Paraná: Murió un hombre que había sido apuñalado

Dos tesis

Las teorías del caso en disputa son: homicidio simple o legítima defensa. De acuerdo con la teoría fiscal, el 9 de septiembre de 2020, Goró padre habría mantenido una discusión con su sobrino dentro de la vivienda que compartían en calle Claudio Fink.

La pelea —que para la Fiscalía fue a golpes de puño y para la defensa se desarrolló con armas blancas que portarían tanto la víctima como el acusado— se trasladó a la vía pública. Allí, según la acusación, Goró habría llevado dos cuchillos con los que atacó a su sobrino, agresión a la que también se habría sumado su hijo. Como consecuencia de las heridas sufridas, Mayer murió ese mismo día, cerca de las 23, en el hospital San Martín.

La estrategia defensiva relativiza la supuesta contundencia de la acusación, aporta contexto a lo ocurrido y cuestiona las pruebas del fiscal. Aunque coincide en que el enfrentamiento comenzó en la casa de la madre de Goró y abuela de Mayer, discrepó en la forma en que se produjo: negó que haya sido solo a golpes y sostuvo que ambos estaban armados con cuchillos.

Asimismo, la defensa rechaza que el episodio haya sido presenciado por numerosas personas —en su mayoría familiares y allegados— y afirma que son pocos los testigos que realmente habrían visto lo sucedido. También objeta la idea de que el joven Goró se incorporó “violentamente” a la pelea, y plantea qué reacción cabría esperar de alguien que observa a su padre ensangrentado, enfrentado a una persona más de diez años menor y de mayor peso y contextura física.

jurado popular Paraná Crimen Homicidio
Noticias relacionadas
Así quedó la camioneta del hombre que luego de chocar se disparó un tiro en La Paz.

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

MARCHA EN GUALEGUAY. Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

El accidente ocurrió en la Ruta 12 a la altura de La Paz.

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Ver comentarios

Lo último

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ultimo Momento
Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Policiales
Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Ovación
Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

La provincia
Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

El consumo de vino no repunta: impactan la situación económica y los cambios de hábitos

El consumo de vino no repunta: impactan la situación económica y los cambios de hábitos

Paritarias: UPCN aceptó la suma no remunerativa y ATE lo analizará en asamblea

Paritarias: UPCN aceptó la suma no remunerativa y ATE lo analizará en asamblea

Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos

Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos

Dejanos tu comentario