Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná Los rescatistas hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal que arrasó su vivienda en Paraná. 21 de febrero 2026 · 09:09hs

Chiara Barrios sigue sin aparecer luego de haber sido arrastrada por el agua junto a su madre.

Los rescatistas hallaron este sábado el cuerpo de Chiara Barrios, la niña de 10 años desaparecida desde la madrugada del jueves, cuando el agua desbordada por la tormenta arrasó la vivienda familiar situada a la vera del arroyo Colorado, en Paraná.

Del procedimiento participan bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y vecinos voluntarios, que trabajan de manera coordinada en una zona de difícil acceso, afectada por el barro y la crecida del cauce. El hallazgo se produjo antes de las 10 en la desembocadura del arroyo, en zona del balneario Thompson.

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa El consumo de vino no repunta: impactan la situación económica y los cambios de hábitos

Chiara Chiara Barrios sigue sin aparecer luego de haber sido arrastrada por el agua junto a su madre. LEER MÁS: Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos En la tragedia también murió Patricia Mena (32), madre de la menor, quien fue encontrada sin vida a unos 400 metros del sitio donde se produjo el derrumbe.