Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Los rescatistas hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal que arrasó su vivienda en Paraná.

21 de febrero 2026 · 09:09hs
Los rescatistas hallaron este sábado el cuerpo de Chiara Barrios, la niña de 10 años desaparecida desde la madrugada del jueves, cuando el agua desbordada por la tormenta arrasó la vivienda familiar situada a la vera del arroyo Colorado, en Paraná.

Del procedimiento participan bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y vecinos voluntarios, que trabajan de manera coordinada en una zona de difícil acceso, afectada por el barro y la crecida del cauce. El hallazgo se produjo antes de las 10 en la desembocadura del arroyo, en zona del balneario Thompson.

En la tragedia también murió Patricia Mena (32), madre de la menor, quien fue encontrada sin vida a unos 400 metros del sitio donde se produjo el derrumbe.

