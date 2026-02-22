San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Un auto volcó en la madrugada del domingo en San Benito, frente al salón Los Silos y cerca de la Ruta 12. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Un auto volcó en la madrugada en San Benito este domingo, frente al salón de eventos Los Silos, ubicado a pocos metros de la Ruta 12, por causas que aún se intentan establecer.

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo terminó volcado en la banquina tras despistarse de la cinta asfáltica, lo que generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona en ese momento.

Fueron precisamente quienes transitaban por el lugar los que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, tras advertir el siniestro vial.

En el lugar trabajó personal policial junto a equipos de asistencia para verificar el estado de los ocupantes del rodado. Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre las circunstancias que provocaron el vuelco ni sobre la gravedad de eventuales lesiones.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, que avanzan en la investigación para determinar cómo se produjo el accidente.