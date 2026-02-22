Uno Entre Rios | La Provincia | Airaldi

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

Frigerio destacó el trabajo de la Justicia Federal tras la desarticulación del presunto plan de Airaldi para atentar contra el juez Ríos y el fiscal Candioti.

22 de febrero 2026 · 10:58hs
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió este domingo en sus redes sociales al presunto plan criminal que habría intentado llevar adelante el detenido Leonardo Airaldi (acusado de liderar una banda narco) contra funcionarios judiciales federales. “No nos van a intimidar”, afirmó el mandatario provincial.

La causa se inició a partir de la denuncia de un interno que compartía celda con Airaldi en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Según la investigación, el acusado —señalado como un presunto jefe narco con base en la localidad de Diamante— habría contratado a un sicario de Uruguay para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, al fiscal José Ignacio Candioti, y al ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia.

De acuerdo a lo expuesto en sede judicial, el plan contemplaba el pago de 40 mil dólares para concretar los ataques contra los dos primero, mientras ambos funcionarios visitaban Uruguay en el marco de supuestas vacaciones. Sin embargo, ni Ríos ni Candioti tenían previsto viajar al país vecino.

LEER MÁS: Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Airaldi está próximo a ser juzgado por narcotráfico por la Justicia Federal de Paraná. Según el testimonio del denunciante ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, el imputado buscaba venganza porque creía que le “armaron una causa” y que “tienen todo arreglado para que le den 15 años de condena”. La investigación quedó radicada en los tribunales federales de Gualeguaychú y el juez Hernán Viri ordenó allanamientos que permitieron desarticular el presunto atentado.

En este contexto, Frigerio publicó un mensaje en el que respaldó el accionar de las autoridades penitenciarias y judiciales. "El narcodelincuente Leonardo Airaldi, a quien detuvimos en marzo de 2024, intentó desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú organizar un atentado contra la Justicia y el Estado. Gracias al profesionalismo de nuestro Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal, el plan fue desbaratado", dijo.

Y agregó: "En ese marco, quiero destacar también la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo, cuya labor fue clave para impedir que esta amenaza avanzara. Mi solidaridad con el juez Leandro Ríos, el fiscal José Ignacio Candioti y especialmente con el ministro Néstor Roncaglia, con quien estuve en contacto durante toda la jornada. No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos".

La denuncia del compañero de celda fue clave para desbaratar el plan y reforzar las medidas de seguridad en torno a los funcionarios judiciales señalados como posibles objetivos.

