Uno Entre Rios | Show | Jacob Elordi

Jacob Elordi, el protagonista de "Cumbres Borrascosas" que se consolida en Hollywood

Desde el estreno de Cumbres Borrascosas en cines, gran parte de la conversación pública giró en torno a Jacob Elordi, el actor australiano

22 de febrero 2026 · 10:50hs
Jacob Elordi

Jacob Elordi, el protagonista de "Cumbres Borrascosas" que se consolida en Hollywood

Desde el estreno de Cumbres Borrascosas en cines, gran parte de la conversación pública giró en torno a Jacob Elordi, el actor australiano que interpreta a Heathcliff y que, a los 28 años, se consolida como una de las figuras más observadas de su generación. La película renovó el interés por su trayectoria y lo ubicó entre los nombres fuertes de la temporada de premios.

De Netflix al Oscar: el ascenso de Jacob Elordi

Nacido en Brisbane, Australia, Elordi forma parte de la camada de intérpretes que ganó visibilidad internacional en la última década. Muchos lo conocieron por su papel de Noah Flynn en la saga juvenil de Netflix iniciada con El stand de los besos, personaje que retomó en sus secuelas. Otros lo identifican por su trabajo en la serie de HBO Euphoria, donde interpretó a Nate Jacobs, uno de los roles más comentados de la producción.

Pedro Pascal y Rafael Olarra, juntos en Nueva York

Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

Wos hizo saltar y cantar al público

El Festival Buena Vibra volvió a reunir a 20 mil personas en Ciudad Universitaria

Antes de ese salto, tuvo una breve aparición como extra en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y participó en la película australiana Swinging Safari. En 2019 protagonizó el film de terror The Mortuary Collection, ampliando su registro en la pantalla grande.

Jacob Elordi: de galán juvenil a actor dramático

En los últimos años, Elordi orientó su carrera hacia proyectos de mayor exigencia dramática. En 2022 integró el elenco de Deep Water, y en 2023 asumió dos papeles que marcaron un punto de inflexión: Félix Catton en Saltburn y Elvis Presley en Priscilla, dirigida por Sofia Coppola. La crítica especializada destacó entonces su versatilidad y su capacidad para abordar personajes complejos.

En 2024 estrenó Oh, Canada, donde interpretó al joven Leonard Fife. Un año después asumió el protagónico de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, papel que lo llevó a obtener una nominación al Oscar en la última edición.

El 2026 lo encontró al frente de Cumbres Borrascosas, adaptación del clásico de Emily Brontë, donde compartió pantalla con Margot Robbie. La química entre ambos y la intensidad de las escenas reforzaron su proyección como uno de los nuevos galanes del cine internacional.

Un perfil reservado

A pesar de la exposición creciente, Elordi mantiene un perfil público moderado. No utiliza redes sociales y evita la sobreexposición mediática. En entrevistas recientes explicó que prefiere preservar su vida privada y concentrarse en el trabajo actoral.

Con una carrera que combina éxitos comerciales y proyectos de autor, Jacob Elordi atraviesa un momento de consolidación. El interés que generó Cumbres Borrascosas confirma su presencia en la industria y abre interrogantes sobre los próximos pasos de un intérprete que busca diversificar sus desafíos en la pantalla.

LEER MÁS: Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

Jacob Elordi Cumbres Borrascosas Hollywood Netflix
Noticias relacionadas
La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad

La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad

Uriel Lozano visitó radio La Red Paraná e hizo un repaso por su trayectoria y compartió detalles de sus proyectos actuales

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Murió Eric Dane, actor de Greys Anatomy y Euphoria

Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

Ver comentarios

Lo último

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

Ultimo Momento
Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

Jacob Elordi, el protagonista de Cumbres Borrascosas que se consolida en Hollywood

Jacob Elordi, el protagonista de "Cumbres Borrascosas" que se consolida en Hollywood

Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

Policiales
San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ovación
River buscará cambiar su imagen ante Vélez

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Marco Ruben vuelve a Rosario Central

Marco Ruben vuelve a Rosario Central

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

La provincia
Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Dejanos tu comentario