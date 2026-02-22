Jacob Elordi, el protagonista de "Cumbres Borrascosas" que se consolida en Hollywood

Desde el estreno de Cumbres Borrascosas en cines, gran parte de la conversación pública giró en torno a Jacob Elordi, el actor australiano

Desde el estreno de Cumbres Borrascosas en cines, gran parte de la conversación pública giró en torno a Jacob Elordi, el actor australiano que interpreta a Heathcliff y que, a los 28 años, se consolida como una de las figuras más observadas de su generación. La película renovó el interés por su trayectoria y lo ubicó entre los nombres fuertes de la temporada de premios.

Nacido en Brisbane, Australia, Elordi forma parte de la camada de intérpretes que ganó visibilidad internacional en la última década. Muchos lo conocieron por su papel de Noah Flynn en la saga juvenil de Netflix iniciada con El stand de los besos, personaje que retomó en sus secuelas. Otros lo identifican por su trabajo en la serie de HBO Euphoria, donde interpretó a Nate Jacobs, uno de los roles más comentados de la producción.

Antes de ese salto, tuvo una breve aparición como extra en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y participó en la película australiana Swinging Safari. En 2019 protagonizó el film de terror The Mortuary Collection, ampliando su registro en la pantalla grande.

Jacob Elordi: de galán juvenil a actor dramático

En los últimos años, Elordi orientó su carrera hacia proyectos de mayor exigencia dramática. En 2022 integró el elenco de Deep Water, y en 2023 asumió dos papeles que marcaron un punto de inflexión: Félix Catton en Saltburn y Elvis Presley en Priscilla, dirigida por Sofia Coppola. La crítica especializada destacó entonces su versatilidad y su capacidad para abordar personajes complejos.

En 2024 estrenó Oh, Canada, donde interpretó al joven Leonard Fife. Un año después asumió el protagónico de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, papel que lo llevó a obtener una nominación al Oscar en la última edición.

El 2026 lo encontró al frente de Cumbres Borrascosas, adaptación del clásico de Emily Brontë, donde compartió pantalla con Margot Robbie. La química entre ambos y la intensidad de las escenas reforzaron su proyección como uno de los nuevos galanes del cine internacional.

Un perfil reservado

A pesar de la exposición creciente, Elordi mantiene un perfil público moderado. No utiliza redes sociales y evita la sobreexposición mediática. En entrevistas recientes explicó que prefiere preservar su vida privada y concentrarse en el trabajo actoral.

Con una carrera que combina éxitos comerciales y proyectos de autor, Jacob Elordi atraviesa un momento de consolidación. El interés que generó Cumbres Borrascosas confirma su presencia en la industria y abre interrogantes sobre los próximos pasos de un intérprete que busca diversificar sus desafíos en la pantalla.