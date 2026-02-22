Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

El actor chileno Pedro Pascal volvió a ocupar la agenda mediática internacional tras la difusión de imágenes que lo muestran junto al argentino Rafael Olarra

El actor chileno Pedro Pascal volvió a ocupar la agenda mediática internacional tras la difusión de imágenes que lo muestran junto al director creativo argentino Rafael Olarra en Nueva York. Las fotografías circularon durante el fin de semana de San Valentín en redes sociales y portales de espectáculos, donde se plantearon versiones sobre un posible vínculo sentimental.

Las primeras imágenes registraron a Pascal y Olarra mientras caminaban por el Lower East Side, en Manhattan. En las tomas se los observa conversando, abrazados y tomados de la mano en distintos momentos del paseo. La escena fue captada por fotógrafos y luego replicada por medios internacionales.

Más tarde, ambos asistieron a la proyección de “Cumbres borrascosas”, adaptación cinematográfica de la novela de Emily Brontë, en un cine de la ciudad. El portal estadounidense TMZ publicó fotografías tomadas en el interior de la sala, donde se los ve sentados uno junto al otro, atentos a la función.

Rafael Olarra nació en Buenos Aires y creció en Gualeguaychú. Estudió en la Universidad del Cine y desarrolló su carrera en el ámbito del diseño y la dirección de arte. A lo largo de su trayectoria colaboró con el fotógrafo Mario Testino, trabajó en proyectos vinculados al Grupo Faena y participó en producciones relacionadas con el director Baz Luhrmann.

En 2020, Olarra hizo pública su relación con el actor galés Luke Evans. El vínculo finalizó al año siguiente.

Pedro Pascal, reconocido por mantener bajo reserva su vida privada, no realizó declaraciones públicas sobre su orientación sexual ni sobre relaciones personales. Hasta el momento, tampoco hubo confirmaciones oficiales respecto de las imágenes difundidas en Nueva York. Sin pronunciamientos de las partes involucradas, las versiones sobre un posible romance continúan en el plano de la especulación.