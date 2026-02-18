El horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Ese giro de rodilla puede traerle problemas de menisco.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy es un buen día para invitar a su pareja al cine. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Atención a los accidentes domésticos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El entendimiento con su pareja puede ser perfecto. Si es organizado, no debe temer por su economía. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Abríguese para evitar constipados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. Pasados unos meses se alegrará del cambio profesional. Huya de los ambientes muy cargados.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Momento económico diez, disfrútelo. Revise nuevamente sus proyectos laborales. Podría coger un resfriado, cuídese para intentar evitarlo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el grupo, surgirán oportunidades amorosas. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mantenga una actitud positiva y de diálogo frente a su pareja. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Buen humor y plena forma física.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Permanezca más atento con las personas que le quieren. En asuntos económicos, puede recoger grandes beneficios. Si continúa con su trayectoria laboral se sentirá bien. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Su economía está en un buen momento, invierta. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Se va a encontrar muy saludable.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor volverá a renacer en su vida. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. La tranquilidad es la mejor medicina.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La tensión familiar disminuirá, relájese. Debe prestar mayor interés a las inversiones. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Descanse todo lo que pueda.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. Puede producirse un desequilibrio entre gastos e ingresos. Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo. Goza de buena salud y estará de buen humor.