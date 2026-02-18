Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

18 de febrero 2026 · 07:19hs
Horóscopo

Horóscopo

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este martes 17 de febrero de 2026

Horóscopo.

El horóscopo para este lunes 16 de febrero de 2026

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Ese giro de rodilla puede traerle problemas de menisco.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy es un buen día para invitar a su pareja al cine. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Atención a los accidentes domésticos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El entendimiento con su pareja puede ser perfecto. Si es organizado, no debe temer por su economía. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Abríguese para evitar constipados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. Pasados unos meses se alegrará del cambio profesional. Huya de los ambientes muy cargados.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Momento económico diez, disfrútelo. Revise nuevamente sus proyectos laborales. Podría coger un resfriado, cuídese para intentar evitarlo.

LEER MÁS: El horóscopo para este martes 17 de febrero de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el grupo, surgirán oportunidades amorosas. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mantenga una actitud positiva y de diálogo frente a su pareja. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Buen humor y plena forma física.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Permanezca más atento con las personas que le quieren. En asuntos económicos, puede recoger grandes beneficios. Si continúa con su trayectoria laboral se sentirá bien. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Su economía está en un buen momento, invierta. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Se va a encontrar muy saludable.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor volverá a renacer en su vida. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. La tranquilidad es la mejor medicina.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La tensión familiar disminuirá, relájese. Debe prestar mayor interés a las inversiones. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Descanse todo lo que pueda.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. Puede producirse un desequilibrio entre gastos e ingresos. Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo. Goza de buena salud y estará de buen humor.

Horóscopo Signo febrero
Noticias relacionadas
el horoscopo para este domingo 15 de febrero de 2026

El horóscopo para este domingo 15 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 14 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este viernes 13 de febrero de 2026

el horoscopo para este jueves 12 de febrero de 2026

El horóscopo para este jueves 12 de febrero de 2026

Ver comentarios

Lo último

La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Ultimo Momento
La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Policiales
Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Ovación
Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

La provincia
Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Dejanos tu comentario