Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

La Policía y rescatistas encontraron a la mujer que fue arrastrada por el arroyo Yuquerí Grande, cuando caminaba con su pareja en medio del cauce desbordado.

La Policía y equipos de rescate encontraron sin vida este domingo a la joven que desapareció al ser arrastrada por la correntada en el arroyo Yuquerí Grande, en el departamento Concordia. La joven fue identificada como Carolina Arredondo, de 30 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 de este sábado 21, cuando se informó a la Policía sobre la desaparición en la zona conocida como “El Retobado”, cerca de Los Charrúas. La mujer caminaba junto a su pareja por el agua, en momentos en que el arroyo estaba desbordado, y fue entonces cuando la fuerte corriente la arrastró.

Dos hombres que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla, pero no lograron sujetarla y la perdieron de vista. Pese a los esfuerzos iniciales, no pudieron hallarla.

Operativo de búsqueda

Cabe recordar que si bien se desplegó un operativo de búsqueda en la zona que estuvo a cargo del jefe Departamental, José María Rosatelli, junto a efectivos de la comisaría Los Charrúas a cargo de la jefe Vanina Ríos, la caída del sol obligó a suspender las tareas. Según consignó Concordia Policiales, el operativo continuó en las primeras horas de este domingo con la participación de Bomberos Voluntarios y buzos de la Policía de Entre Ríos.

Finalmente, la mujer fue hallada sin vida.