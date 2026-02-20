El horóscopo para este viernes 20 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 17 de febrero de 2026

El horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Racha de suerte que repercute en su economía. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. El cansancio se apoderará de su cuerpo en esta jornada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. Lea las páginas económicas del periódico, aprenderá mucho. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. No picotee nada entre horas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Trabaje en equipo, sus compañeros le ayudarán. Novedades positivas en cuestiones de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Dele a la persona amada toda su ternura. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Este trabajo tan intenso es puntual. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reencuentro con amigos de la infancia. Interesantes relaciones con personas poderosas. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Es el momento idóneo para hacer deportes de montaña.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está arrollador, no hay quien se le resista. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En los romances, día muy tranquilo. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. El cambio de política de su empresa le beneficiará. Le duelen los huesos, tome baños relajantes.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Los problemas económicos le amargarán el día. Destacará en el trabajo por sus innovadoras ideas. Si no consigue relajarse, consulte al médico.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Buen momento para resolver problemas económicos. Pronto recogerá los frutos de su esfuerzo en el trabajo. Aproveche para ponerse en forma.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su familia ocupará su mente y su corazón. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Jornada laboral creativa. Gozará de mucho dinamismo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Debe romper esa amistad que le está martirizando. Progresa económicamente. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. Flexibilice la espalda con ejercicios.