Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 20 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

20 de febrero 2026 · 07:16hs
Horóscopo.

Horóscopo.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este martes 17 de febrero de 2026

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Racha de suerte que repercute en su economía. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. El cansancio se apoderará de su cuerpo en esta jornada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. Lea las páginas económicas del periódico, aprenderá mucho. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. No picotee nada entre horas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Trabaje en equipo, sus compañeros le ayudarán. Novedades positivas en cuestiones de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Dele a la persona amada toda su ternura. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Este trabajo tan intenso es puntual. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reencuentro con amigos de la infancia. Interesantes relaciones con personas poderosas. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

LEER MÁS: El horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Es el momento idóneo para hacer deportes de montaña.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está arrollador, no hay quien se le resista. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En los romances, día muy tranquilo. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. El cambio de política de su empresa le beneficiará. Le duelen los huesos, tome baños relajantes.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Los problemas económicos le amargarán el día. Destacará en el trabajo por sus innovadoras ideas. Si no consigue relajarse, consulte al médico.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Buen momento para resolver problemas económicos. Pronto recogerá los frutos de su esfuerzo en el trabajo. Aproveche para ponerse en forma.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su familia ocupará su mente y su corazón. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Jornada laboral creativa. Gozará de mucho dinamismo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Debe romper esa amistad que le está martirizando. Progresa económicamente. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. Flexibilice la espalda con ejercicios.

Horóscopo Signo febrero
Noticias relacionadas
Horóscopo.

El horóscopo para este lunes 16 de febrero de 2026

el horoscopo para este domingo 15 de febrero de 2026

El horóscopo para este domingo 15 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 14 de febrero de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este viernes 13 de febrero de 2026

Ver comentarios

Lo último

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Ultimo Momento
La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

El horóscopo para este viernes 20 de febrero de 2026

El horóscopo para este viernes 20 de febrero de 2026

Policiales
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Ovación
Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

La provincia
La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Murió el médico Hugo Mario Moyano condenado por delitos de lesa humanidad

Murió el médico Hugo Mario Moyano condenado por delitos de lesa humanidad

Paritaria: el encuentro entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio

Paritaria: el encuentro entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio

Hallaron un cadáver dentro de un auto en Paraná

Hallaron un cadáver dentro de un auto en Paraná

Dejanos tu comentario