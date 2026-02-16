Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este lunes 16 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

16 de febrero 2026 · 07:49hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Continúe con la relación, la persona amada le corresponde. Económicamente, no se puede permitir muchos excesos. Tendrá dudas sobre la eficacia de su trabajo. Atienda a su cuerpo y descanse lo suficiente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Trate de conseguir el apoyo que necesita en su trabajo. Cuidado con los resfriados, tiene pocas defensas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Esperanzas de mejora económica. Cansancio pasajero o fatiga en el trabajo. Ponga más orden en las comidas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. No haga ningún gasto que no sea necesario. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Compenetración excelente con su pareja. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Antes de alzar la voz recuerde que su garganta se resiente.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Día de buena suerte con los juegos de azar. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Utilice su faceta sexy y salga a comerse el mundo. El dinero que necesita llegará fácilmente. Actividad laboral interesante. Acobardado y deprimido por pequeños problemas físicos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. Buena suerte en los juegos de azar. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Los sobreesfuerzos físicos a la larga se pagan.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. Ojo con las picaduras de insectos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el amor, las cosas se presentan enriquecedoras. Excelente jornada para las finanzas. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Algún conocido, le proporcionará una oferta de trabajo. Acuda a ese taller de psicología y relaciónese.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La vida social cobrará un gran protagonismo. El dinero va a venir de todas partes. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. La dieta de adelgazamiento es fundamental para su salud.

