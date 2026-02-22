El Festival Buena Vibra volvió a reunir a 20 mil personas en Ciudad Universitaria

El sábado, el Festival Buena Vibra regresó a Ciudad Universitaria y convocó a 20 mil personas en una jornada que se extendió durante toda la tarde y la noche

Este sábado, el Festival Buena Vibra regresó a Ciudad Universitaria y convocó a 20 mil personas en una jornada que se extendió durante toda la tarde y la noche. Con tres escenarios en funcionamiento simultáneo, la propuesta volvió a ocupar un lugar central en el calendario musical del verano en Buenos Aires.

El line up reunió a artistas consolidados y proyectos en crecimiento: Wos, Marilina Bertoldi, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil, Bestia Bebé, Vinocio, La Valenti y Evlay. La programación cruzó estilos y generaciones, con un público que circuló de un escenario a otro según horarios y preferencias.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CM El Canal de la Musica // (@cmmusicaok)

Los cruces sobre el escenario marcaron varios de los momentos más comentados de la fecha. Wos participó del show de El Kuelgue para interpretar “Parque acuático”. Más tarde, en su propio set, invitó a Zoe Gotusso en “Carta para no llorar” y a Litto Nebbia en “Solo se trata de vivir”, un gesto que conectó distintas etapas de la música argentina.

Emmanuel Horvilleur compartió escenario con el chileno Alex Anwandter para “Ya es tarde”. Gauchito Club convocó a Goyo, integrante de Bandalos Chinos, en “Primer recreo”. Conociendo Rusia presentó una versión de “Sin gamulán” junto a Julián Kartún, en un cruce que amplió el repertorio habitual del grupo.

El cierre estuvo a cargo de Evlay, quien invitó a An Espil para interpretar “Inflexión”. Con esa presentación finalizó una edición que volvió a reunir a miles de personas alrededor de la música en vivo. La propuesta incluyó además espacios gastronómicos y actividades complementarias que completaron la experiencia a lo largo de toda la jornada.