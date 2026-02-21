Adam Bareiro fue presentado en Boca

Adam Bareiro ya se movió junto a sus nuevos compañeros y podría tener su estreno este martes, en Salta, ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Con la mente puesta en lo que será el partido del martes, por la Copa Argentina, ante Gimnasia de Chivilcoy, Boca tuvo este sábado otra jornada matutina de entrenamientos, cuya mayor novedad fue la presencia de Adam Bareiro, flamante incorporación del equipo.

El delantero paraguayo -quien estuvo presente en el empate sin goles ante Racing el viernes en La Bombonera-, llegó temprano al predio de Ezeiza y realizó tareas junto a sus nuevos compañeros. En tanto, los que vieron acción ante la Academia realizaron tareas regenerativas, mientras que los que no jugaron hicieron fútbol formal con juveniles. En tanto, desde las redes sociales, el Xeneize le dio la bienvenida oficial al atacante, junto a la primera foto suya con la indumentaria de la institución.

¿Cómo formaría Boca por la Copa Argentina?

A priori, y dada la cercanía con el partido ante Racing, la idea del entrenador es presentar un equipo con mayoría de suplentes e incluso con la posibilidad de que Bareiro sume sus primeros minutos con el Xeneize. Así, jugadores como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y hasta Malcom Braida podrían sumar minutos. Al mismo tiempo, la posibilidad de que Leandro Brey sea el arquero para el partido en Salta también suma chances, después del entrenamiento del sábado.

De esta manera, a la espera de mayores definiciones, el posible once de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy el martes, por la Copa Argentina, sería: Brey o Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Tomás Aranda, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini; Ángel Romero y Miguel Merentiel o Adam Bareiro.

La posibilidad del debut del exjugador de San Lorenzo, River y Fortaleza dependerá de cómo lo vean en sus primeras prácticas con el plantel. Si bien es cierto que venía jugando en Fortaleza e incluso hizo un gol en la semifinal del Campeonato Cearense ante Ferroviario, la realidad es que deberá adaptarse a sus nuevos compañeros para poder aspirar a ser titular. De esta manera, todo parece indicar que tiene más chances de ir al banco y quizás ingresar durante el desarrollo del partido, que de arrancar desde el comienzo en Salta.