El horóscopo para este domingo 11 de agosto de 2024

(21 de marzo al 20 de abril)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Abundantes novedades en el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Las tensiones con su pareja irán en aumento. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Hable con su médico de ese cansancio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

zodíaco signos horóscopo 1.jpg Horóscopo

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. En los asuntos económicos todo marcha bien. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Va a tener que cuidarse más.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Frenética actividad laboral. Puede que sufra un pequeño esguince.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No compita con su pareja, déjese seducir por ella. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.