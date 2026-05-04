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Celiaquía: las 12 alarmas que suelen ignorarse y retrasan el diagnóstico

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía. Los síntomas suelen ignorarse, y retrasan el diagnóstico y posterior tratamiento.

4 de mayo 2026 · 17:32hs
Celiaquía: las 12 alarmas que suelen ignorarse y retrasan el diagnóstico

Celiaquía: las 12 alarmas que suelen ignorarse y retrasan el diagnóstico

Fatiga, anemia, dolores recurrentes y otros signos poco asociados a la celiaquía, una enfermedad que puede hacer que miles de personas convivan con diversos síntomas durante años sin saber qué tienen.

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco, una fecha que busca visibilizar una enfermedad autoinmune que afecta aproximadamente a una de cada cien personas, aunque se estima que una gran proporción de los casos permanece sin diagnosticar.

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Muchas de estas señales no se relacionan de forma directa con el consumo de gluten, lo que suele demorar la consulta médica y prolongar el tiempo hasta llegar a un diagnóstico certero.

“La celiaquía ya no se presenta únicamente con síntomas digestivos clásicos. Hoy vemos muchos pacientes con manifestaciones más inespecíficas, lo que hace que el diagnóstico se retrase”, explica el Dr. Dr. Alberto Suasnaba, Gastroenterólogo de Boreal Salud (M.P. 4041).

Síntomas

  • Distensión abdominal

  • Diarrea o constipación

  • Fatiga persistente

  • Anemia

  • Pérdida de peso o dificultad para aumentarlo

  • Dolor de cabeza recurrente

  • Irritabilidad

  • Lesiones en la piel

  • Caída del cabello

  • Retraso en el crecimiento en niños

  • Infertilidad en mujeres

  • Abortos espontáneos recurrentes.

En Argentina, una parte significativa de las personas con celiaquía desconoce su condición. Este subdiagnóstico implica convivir durante años con síntomas que afectan la calidad de vida, sin identificar su causa ni recibir el tratamiento adecuado.

“Muchos pacientes llegan después de haber consultado por separado por anemia, cansancio o dolores frecuentes, sin que se conecten esos cuadros. Cuando se arriba al diagnóstico y se elimina el gluten, la mejoría suele ser muy clara”, señalan desde Boreal Salud. “El desafío es acortar ese recorrido y pensar antes en la enfermedad”.

Diagnóstico y tratamiento

Además del impacto físico, la celiaquía no diagnosticada también puede generar consecuencias emocionales, como frustración o ansiedad frente a síntomas persistentes sin explicación. Esta incertidumbre suele afectar el bienestar general y reforzar la importancia de llegar a un diagnóstico claro.

Por otro lado, especialistas advierten que la automedicación o la eliminación del gluten sin diagnóstico previo puede dificultar la detección de la enfermedad, ya que altera los resultados de los estudios clínicos necesarios para confirmarla.

Si bien el tratamiento consiste en una alimentación estricta libre de gluten, el mayor desafío suele estar en sostenerla en la vida cotidiana. La contaminación cruzada, la falta de información y las dificultades al comer fuera de casa continúan siendo barreras frecuentes.

En este contexto, los especialistas destacan la importancia de la detección temprana y de una mayor conciencia sobre las formas en que puede manifestarse la enfermedad. Reconocer los síntomas y consultar a tiempo permite no solo mejorar la calidad de vida, sino también prevenir complicaciones a largo plazo.

celiaquía síntomas Enfermedad
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