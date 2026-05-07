Épico triunfo de River Plate ante Carabobo por la Sudamericana

River ganó 2-1 sobre el final pese a jugar con Matías Viña como arquero. El tanto lo marcó Salas a los 96 minutos para quedar puntero de la zona.

River ganó sobre el final para seguir como puntero.

River Plate protagonizó una noche inolvidable en Venezuela. El equipo dirigido por Eduardo Coudet derrotó 2-1 a Carabobo en el estadio Misael Delgado por la Copa Sudamericana, con un gol agónico de Maximiliano Salas en el minuto 96 y una situación tan insólita como dramática: terminó el partido con Matías Viña atajando tras la expulsión del arquero Santiago Beltrán. El equipo argentino quedó puntero de la zona.

El conjunto millonario sufrió, desperdició un penal y hasta quedó con un futbolista de campo bajo los tres palos, pero encontró en la última jugada una victoria clave que lo dejó muy cerca de la clasificación a los octavos de final.

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Desde el inicio, River Plate tomó el control del encuentro. Con Juanfer Quintero como conductor y el juvenil Joaquín Freitas mostrando personalidad, el elenco argentino dominó la posesión y generó las mejores situaciones frente al arco defendido por Lucas Bruera, una de las grandes figuras de la noche.

La primera clara llegó a los nueve minutos con un remate cruzado de Quintero que obligó a una buena respuesta del arquero argentino. Más tarde, Galoppo probó de volea y Fabricio Bustos también estuvo cerca de abrir el marcador.

A los 24 minutos, el VAR intervino para sancionar penal a favor de River Plate por un codazo de Ezequiel Neira sobre Matías Viña. Sin embargo, Bruera volvió a lucirse y le contuvo el disparo a Juanfer Quintero, que había ejecutado al medio del arco.

Pese al dominio visitante, el primer tiempo terminó sin goles. Antes del descanso, Carabobo se quedó con diez jugadores por la expulsión de Edson Castillo, quien vio la roja tras una dura plancha sobre Freitas luego de la revisión del VAR.

En el complemento, River Plate mantuvo la presión y encontró el premio a los 58 minutos. Juanfer Quintero ejecutó un centro preciso y Maximiliano Meza anticipó al arquero para marcar de cabeza el 1-0.

Parecía que el partido estaba controlado para el equipo de Coudet, pero todo cambió en el tramo final. A los 73 minutos, el árbitro sancionó penal para Carabobo por una infracción de Juan Cruz Meza sobre Joshuan Berrios. Matías Núñez se encargó de convertir el empate con un remate esquinado.

El cierre fue completamente caótico. A los 84 minutos, el arquero Santiago Beltrán fue expulsado luego de cortar una ocasión manifiesta de gol fuera del área. Como River Plate ya había agotado las modificaciones, Matías Viña debió colocarse los guantes y ocupar el arco en los minutos decisivos.

Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate con sabor amargo, apareció el golpe final. En el sexto minuto de adición, Maximiliano Salas quedó cara a cara con Bruera y definió con enorme calidad por encima del arquero para sellar el 2-1 definitivo y desatar el festejo millonario.

River Plate consiguió así una victoria tan sufrida como heroica en tierras venezolanas. Entre penales, expulsiones, un defensor improvisado como arquero y un gol agónico, el conjunto de Coudet escribió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de los hinchas.

Minuto a minuto

Terminó el partido entre Carabobo y River Plate

¡Final del partido! Derlis López López marca el cierre entre Carabobo y River Plate.

50' 2T: Gol de River Plate

¡GOL de River Plate! Maximiliano Salas concreta la jugada y anota para su equipo.

50' 2T: Tiro al arco de Carabobo

Tiro de Juan Pérez (Carabobo) rechazado por Germán Pezzella (River Plate).

50' 2T: Despeje de River Plate

Apareció Maximiliano Salas para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

50' 2T: Córner para Carabobo

Tiro de esquina para Carabobo. Lo va a ejecutar Maurice Cova.

50' 2T: Despeje de River Plate

Juan Cruz Meza (River Plate) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

44' 2T: Tiro al arco de Carabobo

Matías Núñez (Carabobo) pateó al arco y la tiró afuera.

44' 2T: Despeje de River Plate

Apareció Germán Pezzella para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

42' 2T: Despeje de River Plate

Apareció Germán Pezzella para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

40' 2T: Tarjeta roja para Santiago Beltrán

Santiago Beltrán es expulsado por una acción de juego brusco grave y queda fuera del partido.

36' 2T: Tarjeta amarilla para Lucas Bruera

Lucas Bruera de Carabobo recibe amarilla por protestar una decisión del árbitro Derlis López López.

36' 2T: Tarjeta amarilla para Santiago Beltrán

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Santiago Beltrán (River Plate).

36' 2T: Falta de River Plate

Falta de Santiago Beltrán (River Plate) a Joshuan Berríos (Carabobo).

36' 2T: Despeje de Carabobo

Apareció Alexander González para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.

36' 2T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Kendry Páez.

36' 2T: Despeje de Carabobo

Ezequiel Neira (Carabobo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

33' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Lautaro Pereyra por Lucas Silva.

33' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Kendry Páez por Juan Fernando Quintero.

32' 2T: Tiro al arco de River Plate

Juan Fernando Quintero (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

31' 2T: Gol de Carabobo

¡GOOOOL de Carabobo! Matías Núñez no falla desde el punto penal.

30' 2T: Revisión, jugada de VAR

¡Penal para Carabobo! Derlis López López marcó la falta y el VAR respalda la sanción.

28' 2T: Revisión, jugada de VAR

¡Momento de VAR! Derlis López López chequea una jugada por posible penal para Carabobo.

28' 2T: Tarjeta amarilla para Juan Cruz Meza

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Juan Cruz Meza (River Plate).

28' 2T: Falta de River Plate

¡Penal para Carabobo! Falta de Juan Cruz Meza (River Plate) sobre Matías Núñez en el área.

27' 2T: Tarjeta amarilla para Matías Viña

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Matías Viña (River Plate).

27' 2T: Falta de River Plate

Falta de Matías Viña (River Plate) a Joshuan Berríos (Carabobo).

26' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Juan Cruz Meza por Joaquín Freitas.

26' 2T: Cambio en Carabobo

Cambio en Carabobo: entra Joshuan Berríos por Jonathan Bilbao.

20' 2T: Despeje de Carabobo

Apareció Jonathan Bilbao para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.

19' 2T: Despeje de River Plate

Apareció Santiago Beltrán para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

18' 2T: Despeje de River Plate

Apareció Germán Pezzella para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

18' 2T: Tiro al arco de Carabobo

Tiro de Juan Pérez (Carabobo) rechazado por Germán Pezzella (River Plate).

14' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Facundo Colidio por Maximiliano Meza.

14' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Maximiliano Salas por Santiago Lencina.

13' 2T: ¡GOL DE RIVER!

Juanfer Quintero lanza el córner desde la derecha que conecta de cabeza Maximiliano Meza al primer palo con un pelotazo que pega primero en el travesaño y termina en la red.

13' 2T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.

12' 2T: Despeje de Carabobo

Juan Pérez (Carabobo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

9' 2T: Tarjeta amarilla para Lucas Silva

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Lucas Silva (River Plate).

9' 2T: Falta de River Plate

Falta de Lucas Silva (River Plate) a Matías Núñez (Carabobo).

9' 2T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Maximiliano Meza (River Plate) rechazado por Ezequiel Neira (Carabobo).

7' 2T: Falta de River Plate

Facundo González (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

5' 2T: Córner para Carabobo

Tiro de esquina para Carabobo. Lo va a ejecutar Maurice Cova.

5' 2T: Tiro al arco de Carabobo

Maurice Cova (Carabobo) pateó al arco y la tiró afuera.

3' 2T: Tarjeta amarilla para Germán Pezzella

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Germán Pezzella (River Plate).

3' 2T: Falta de River Plate

Falta de Germán Pezzella (River Plate) a Maurice Cova (Carabobo).

1' 2T: Falta de River Plate

Falta de Fabricio Bustos (River Plate) a Matías Núñez (Carabobo).

0' 2T: Cambio en Carabobo

Cambio en Carabobo: entra Jean Fuentes por Yohandry Orozco.

0' 2T: Cambio en Carabobo

Cambio en Carabobo: entra Maurice Cova por Edson Tortolero.

Comenzó el segundo tiempo entre Carabobo y River Plate

Comienza el segundo tiempo. Carabobo y River Plate ya juegan otra vez.

Terminó el primer tiempo entre Carabobo y River Plate

Final del primer tiempo. Carabobo y River Plate se van al descanso.

49' 1T: Falta de River Plate

Falta de Joaquín Freitas (River Plate) a Edson Tortolero (Carabobo).

48' 1T: Tarjeta roja para Edson Castillo

Tras la revisión vía VAR, Edson Castillo es expulsado por un tremendo planchazo sobre Freitas.

45' 1T: Falta de Carabobo

Falta de Edson Castillo (Carabobo) a Giuliano Galoppo (River Plate).

44' 1T: Tarjeta amarilla para Edson Castillo

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Edson Castillo (Carabobo).

44' 1T: Falta de Carabobo

Falta de Edson Castillo (Carabobo) a Giuliano Galoppo (River Plate).

40' 1T: Falta de River Plate

Falta de Maximiliano Meza (River Plate) a Alexander González (Carabobo).

39' 1T: Tiro al arco de Carabobo

Edson Tortolero (Carabobo) pateó al arco y la tiró afuera.

37' 1T: Tarjeta amarilla para Facundo González

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Facundo González (River Plate).

22:06

36' 1T: Falta de River Plate

Falta de Santiago Lencina (River Plate) a Edson Tortolero (Carabobo).

36' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.

36' 1T: Despeje de Carabobo

Edson Castillo (Carabobo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

36' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.

35' 1T: Despeje de Carabobo

Lucas Bruera (Carabobo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

35' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Fabricio Bustos (River Plate) rechazado por Lucas Bruera (Carabobo).

35' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Juan Fernando Quintero (River Plate) rechazado por Leonardo Aponte (Carabobo).

34' 1T: Fuera de lugar para Carabobo

¡Offside de Carabobo! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Loureins Martínez.

32' 1T: Falta de River Plate

Falta de Joaquín Freitas (River Plate) a Ezequiel Neira (Carabobo).

31' 1T: Falta de River Plate

Falta de Facundo González (River Plate) a Edson Tortolero (Carabobo).

29' 1T: Falta de River Plate

Falta de Joaquín Freitas (River Plate) a Edson Tortolero (Carabobo).

29' 1T: Despeje de Carabobo

Apareció Lucas Bruera para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.

29' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.

25' 1T: Tiro al arco de River Plate

¡Lucas Bruera (River Plate) salvó a su equipo! Le atajó el penal a Juan Fernando Quintero.

24' 1T: Revisión, jugada de VAR

¡Penal para River Plate! Derlis López López marcó la falta y el VAR respalda la sanción.

24' 1T: Tarjeta amarilla para Ezequiel Neira

El árbitro Derlis López López le muestra la amarilla a Ezequiel Neira (Carabobo).

24' 1T: Falta de Carabobo

¡Penal para River Plate! Falta de Ezequiel Neira (Carabobo) sobre Matías Viña en el área.

23' 1T: ¡Penal para River!

Neira le aplica un codazo a Viña en carrera contra la línea de fondo; el juez es convocado por el VAR y se convence tras revisar las imágenes.

19' 1T: Falta de River Plate

Falta de Fabricio Bustos (River Plate) a Edson Castillo (Carabobo).

16' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Joaquín Freitas.

12' 1T: Despeje de Carabobo

Apareció Jonathan Bilbao para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.

10' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Juan Fernando Quintero (River Plate) rechazado por Lucas Bruera (Carabobo).

10' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.

9' 1T: Despeje de Carabobo

Apareció Jonathan Bilbao para despejar la pelota y darle tranquilidad a Carabobo.

5' 1T: Falta de Carabobo

Falta de Loureins Martínez (Carabobo) a Germán Pezzella (River Plate).

2' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

2' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

2' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Silva para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

1' 1T: Falta de River Plate

Falta de Lucas Silva (River Plate) a Edson Castillo (Carabobo).

Comenzó el partido entre Carabobo y River Plate

¡Comenzó el partido! Carabobo y River Plate ya juegan en el estadio Misael Delgado, con arbitraje de Derlis López López.

Formación de Carabobo vs. River, por Copa Sudamericana

Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

Formación de River vs. Carabobo, por Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.