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En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

El temporal de este jueves obligó al trabajo mancomunado de distintas áreas municipales en distintos barrios de Concordia.

7 de mayo 2026 · 18:15hs
Trabajadores municipales debieron retirar árboles caídos a raíz de la lluvia. 

Trabajadores municipales debieron retirar árboles caídos a raíz de la lluvia. 

Debido a las intensas precipitaciones registradas durante la jornada de este jueves, la Municipalidad de Concordia, en un trabajo conjunto entre distintas áreas, puso en marcha un operativo para asistir a los vecinos que se han visto afectados.

temporal
La fuerte lluvia afect&oacute; a Concordia.&nbsp;

La fuerte lluvia afectó a Concordia.

Hasta las primeras horas de la tarde de este jueves, son 26 las familias relevadas que requirieron asistencia, con distintos elementos, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Social. En cuanto a la cantidad de milímetros caídos superaban los 50 milímetros. No obstante, para este viernes las condiciones climáticas tenderían a mejorar.

Destacan que en todos los departamentos de la provincia se dieron casos de amenazas.

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Los principales inconvenientes se presentaron en los barrios La Roca, 27 de Noviembre, Asentamiento Colonial, Cipo, Pampa Soler, Carretera La Cruz y San Jorge, entre otros.

Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos intervino, hasta el momento, en el retiro de un árbol caído en inmediaciones de calle Salta al 100.

Concordia Temporal precipitaciones
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