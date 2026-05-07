En Concordia 26 familias fueron afectadas por el temporal

El temporal de este jueves obligó al trabajo mancomunado de distintas áreas municipales en distintos barrios de Concordia.

Debido a las intensas precipitaciones registradas durante la jornada de este jueves, la Municipalidad de Concordia, en un trabajo conjunto entre distintas áreas, puso en marcha un operativo para asistir a los vecinos que se han visto afectados.

Hasta las primeras horas de la tarde de este jueves, son 26 las familias relevadas que requirieron asistencia, con distintos elementos, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Social. En cuanto a la cantidad de milímetros caídos superaban los 50 milímetros. No obstante, para este viernes las condiciones climáticas tenderían a mejorar.

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Los principales inconvenientes se presentaron en los barrios La Roca, 27 de Noviembre, Asentamiento Colonial, Cipo, Pampa Soler, Carretera La Cruz y San Jorge, entre otros.

Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos intervino, hasta el momento, en el retiro de un árbol caído en inmediaciones de calle Salta al 100.