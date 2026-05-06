En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

En ruta 14, personal de la Policía de Entre Ríos secuestró un cargamento de 290 celulares de una camioneta con patente brasilera.

Durante un control de rutina en el puesto de control vial Paso Cerrito ubicado en el norte entrerriano sobre la ruta 14, Policía de Entre Ríos procedió a la incautación de 290 celulares que eran transportados en una camioneta y que tendría un valor estimativo en 65 millones de pesos.

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Mientras el personal policial del puesto caminero desarrollaba operativos de control permanentes en el acceso norte a la provincia, sobre la autovía 14, se logró detener para el control, un vehículo marca Hyundai, modelo Santa Fe con patente brasilera en el que se movilizaban un hombre y una mujer también de esa nacionalidad, ambos mayores de edad.

Luego de controlar la documentación de estas personas y del vehículo, el personal policial, advierte ciertos detalles y anomalías en la carrocería que levantaron sospechas sobre el posible ocultamiento de material sospechoso en los ensambles del vehículo.

El procedimiento de la justicia de Entre Ríos

Producto de esta primera inspección, se mantuvo comunicación con el Juzgado Federal de Concordia a cargo de la doctora Ramponi, secretaría penal a cargo del doctor Bergdolt Alan y la Fiscalía Federal a cargo del doctor Bernhardt Francisco, quienes autorizaron el inicio de un procedimiento amparado en el Art. 230° Bis del C.P.P.N. ante la sospecha razonable constatada en el operativo público de prevención y el posible ocultamiento de elementos constitutivos de un probable delito.

En virtud de ello y en presencia de los testigos de acta, se inició la requisa vehicular, encontrándose elementos ocultos en distintas partes de la carrocería. Que en detalle se trataría de 290 celulares nuevos de diferentes marcas y modelos. De acuerdo al valor en plaza, constituyen un valor estimado de 65 millones de pesos.

En el marco de este procedimiento la Justicia Federal de Concordia, ordenó el secuestro de estos elementos tecnológicos como así también el vehículo en el que se desplazaban, celulares personales y la correcta identificación de estas personas, las cuales quedarán supeditadas al avance de la causa judicial.