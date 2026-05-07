Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Don Bosco clasificó a los cuartos de final del campeonato Nacional de Clubes C20 de Futsal que se disputa en Montecarlo, Misiones. El Salesiano avanzó de instancia al derrotar 6 a 4 a Nueva Era de Rosario, en el primer cruce de la serie de playoffs.

El Salesiano enfrentará este jueves a Deportivo Esquina de Corrientes, que dejó en el camino a Club Alemán de Mendoza al superarlo por 3 a 2. El juego se llevará adelante a partir de las 19.30 en el Poliderpotivo de Montecarlos.

Don Bosco se mantiene invicto en el certamen. Mostró solidez en la fase de grupo y avanzó con una campaña consistente: debutó con una victoria 3 a 2 ante Atlético Tucumán, luego igualó 2 a 2 frente a Los Pinos de Bella Vista y cerró su participación con un contundente 4 a 1 sobre Godoy Cruz de Mendoza.

José Hernández y Atlético Neuquén se despidieron del Nacional de Clubes C20

José Hernández y Atlético Neuquén, los otros representantes paranaenses que avanzaron a octavos de final, quedaron eliminados. El Verdinegro se despidió al perder 7 a 0 ante Seguros Rivadavia. Por su parte, el Pingüi cayó 4 a 3 ante Lanús de Comodoro Rivadavia.