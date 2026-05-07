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Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Don Bosco buscará un lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen. Atlético Neuquén y José Hernández quedaron eliminados.

7 de mayo 2026 · 13:50hs
Don Bosco va por la gloria en Misiones.

Prensa CAFS

Don Bosco va por la gloria en Misiones.

Don Bosco clasificó a los cuartos de final del campeonato Nacional de Clubes C20 de Futsal que se disputa en Montecarlo, Misiones. El Salesiano avanzó de instancia al derrotar 6 a 4 a Nueva Era de Rosario, en el primer cruce de la serie de playoffs.

El Salesiano enfrentará este jueves a Deportivo Esquina de Corrientes, que dejó en el camino a Club Alemán de Mendoza al superarlo por 3 a 2. El juego se llevará adelante a partir de las 19.30 en el Poliderpotivo de Montecarlos.

Don Bosco cerró la fase de grupos con dos victorias y un empate.

Futsal: Don Bosco, José Hernández y Neuquén avanzaron a los playoffs en Misiones

Don Bosco va por la gloria en Misiones.

Don Bosco debutó con un triunfo en el Nacional de Clubes C20 Norte

Don Bosco se mantiene invicto en el certamen. Mostró solidez en la fase de grupo y avanzó con una campaña consistente: debutó con una victoria 3 a 2 ante Atlético Tucumán, luego igualó 2 a 2 frente a Los Pinos de Bella Vista y cerró su participación con un contundente 4 a 1 sobre Godoy Cruz de Mendoza.

José Hernández y Atlético Neuquén se despidieron del Nacional de Clubes C20

José Hernández y Atlético Neuquén, los otros representantes paranaenses que avanzaron a octavos de final, quedaron eliminados. El Verdinegro se despidió al perder 7 a 0 ante Seguros Rivadavia. Por su parte, el Pingüi cayó 4 a 3 ante Lanús de Comodoro Rivadavia.

Don Bosco Futsal Nacional de Clubes
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