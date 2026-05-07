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Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

Durante muchos años, la discusión previsional en Entre Ríos estuvo atravesada más por consignas y posiciones políticas que por datos concretos.

7 de mayo 2026 · 16:44hs
Transparentar la realidad previsional también es gobernar.

Transparentar la realidad previsional también es gobernar.
Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

Opinión: transparentar la realidad previsional también es gobernar

Durante muchos años, la discusión previsional en Entre Ríos estuvo atravesada más por consignas y posiciones políticas que por datos concretos. Por eso, una de las decisiones de esta gestión fue comenzar a transparentar con claridad la situación real de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

Los informes técnicos sobre la evolución de aportantes activos muestran una realidad que requiere ser abordada con seriedad y responsabilidad: el sistema previsional provincial atraviesa una tensión estructural que no nació ahora, sino que es consecuencia de muchos años sin correcciones de fondo ni planificación de largo plazo.

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Los datos son claros. La relación entre aportantes activos y obligaciones previsionales, ya frágil —menos de dos activos por cada pasivo, cuando debería ser de 4 activos por cada jubilado—, continúa deteriorándose, mientras el déficit del sistema exige un esfuerzo económico cada vez mayor por parte de la provincia.

Aporte previsional

Todos los sistemas previsionales del país y del mundo presentan algún nivel de déficit o requieren asistencia estatal. El problema no es la existencia del déficit en sí mismo. El verdadero desafío es evitar que ese desequilibrio siga creciendo y termine condicionando cada vez más las finanzas públicas y la capacidad del Estado de destinar recursos a otras áreas fundamentales para la provincia.

Ese es precisamente el escenario que hoy enfrenta Entre Ríos. Por eso el gobernador Rogelio Frigerio plantea con claridad que no existen soluciones mágicas ni discursos fáciles frente a un problema estructural acumulado durante décadas. Lo que sí existe es la obligación de actuar con responsabilidad, mostrar los números reales y comenzar a discutir seriamente con todos los sectores políticos cómo construir un sistema sostenible en el tiempo.

Los informes elaborados por la Caja permiten observar además la enorme complejidad de esta situación. Incluso incorporando situaciones extraordinarias dentro de la serie —como la transferencia de contratos provenientes de ANSES— la tendencia estructural del sistema continúa mostrando fuertes tensiones entre la evolución de los aportantes y el crecimiento de las obligaciones previsionales. (Gráfico 1)

Otros detalles

El informe muestra que las principales caídas se concentran en los aportes del sector docente, de la Administración Central y de los municipios. En el caso de los docentes —el universo más numeroso de aportantes de la Caja— cabe aclarar que presenta una dinámica particular vinculada al régimen jubilatorio del sector, que contempla condiciones de retiro diferentes a las de otras áreas de la Administración Pública, lo que genera un movimiento permanente de suplencias y reemplazos dentro de la nómina de aportantes activos.

Al mismo tiempo, la provincia ha tomado una decisión estratégica y de largo plazo: avanzar hacia un Estado más ordenado, más eficiente y sostenible, evitando el crecimiento indiscriminado de la planta estatal, salvo en áreas esenciales como salud, educación y seguridad.

Ese cambio de paradigma también obliga a discutir con madurez la sustentabilidad previsional. Porque el equilibrio del sistema ya no puede depender exclusivamente de ampliar permanentemente la planta estatal para sostener artificialmente la base aportante. Los datos comparativos de la Región Centro muestran, además, una diferencia estructural entre Entre Ríos y provincias vecinas en la relación entre empleo público provincial, jubilados y empleo privado registrado. (Gráfico 2)

Ordenar, transparentar y construir

Durante muchos años, el crecimiento del Estado fue utilizado como respuesta coyuntural, pero sin resolver los desequilibrios estructurales de fondo. Hoy Entre Ríos eligió otro camino: ordenar, transparentar y construir sostenibilidad a largo plazo.

Mientras tanto, el déficit previsional provincial sigue siendo afrontado con recursos de todos los entrerrianos. Por eso también resulta imprescindible que el Gobierno Nacional cumpla con las obligaciones que legalmente le corresponden en el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas.

La provincia sostiene ese reclamo ante ANSES porque defender los recursos de Entre Ríos también forma parte de la responsabilidad institucional de esta gestión.

La peor política previsional sería negar el problema o seguir escondiendo los números reales. Nosotros elegimos otro camino: asumir la complejidad, decir la verdad y trabajar para evitar que el desequilibrio continúe creciendo.

Defender la Caja no significa ocultar sus dificultades. Significa, precisamente, actuar hoy para garantizar que el sistema siga siendo viable mañana.

Por Gastón Bagnat (Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos).

previsional gobernar Opinión
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