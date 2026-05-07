Uno Entre Rios | Ovación | Federico Valverde

Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni

El mediocampista uruguayo hizo un fuerte descargo en redes sociales en medio del escándalo que conmociona al Real Madrid.

7 de mayo 2026 · 19:36hs
Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni.

Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni.

Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, hizo un fuerte descargo en medio del escándalo. A través de un comunicado en redes oficiales, aseguró que "en ningún momento" golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió perdón porque le "duele la situación" que vive su club.

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"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió", escribió.

"Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", agregó.

Valverde reconoció que el miércoles tuvo un incidente "con un compañero de equipo" (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición "y la frustración hacen que todo se sienta más grande".

Para el jugador uruguayo, en una situación normal "estas cosas pueden pasar" y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas. "Obviamente, hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia, combinado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre está bajo los focos y todo se magnifica", apuntó.

Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni

Valverde 2

Después, continuó con su relato, reveló que tuvo otro desacuerdo con el mismo jugador este mismo jueves y durante la discusión golpeó "accidentalmente una mesa" causándose un pequeño corte en la frente "que requirió una visita rutinaria al hospital". La institución informó que sufrió un "traumatismo cranoencefálico" tras su incidente, tendrá para dos semanas de reposo y se pierde el clásico con Barcelona, nada menos.

"Siento que mi enojo por la situación, mi frustración al ver a algunos de nosotros llegando al final de la temporada corriendo con nuestras últimas fuerzas y emocionalmente exhaustos, me llevó al límite de discutir con un compañero de equipo", manifestó.

"El resultado es una acumulación de cosas que terminó en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para que la gente invente, calumnie y exagere un accidente. No tengo duda de que cualquier fricción que podamos tener fuera del campo desaparece una vez dentro del estadio, y si tengo que defenderlo allí, seré el primero en hacerlo", añadió.

Además, el uruguayo indicó que no quería hablar hasta final de temporada y aseguró que después de caer eliminado por el Bayern Múnich en la Champions League se guardó su "enojo y resentimiento" para él mismo.

Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni

Valverde 1
Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni.

Valverde rompió el silencio: su relato de la pelea con Tchouameni.

"Hemos desperdiciado otro año y no estaba aquí para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que necesitaba mostrar era en el campo, y siento que lo hice. Por eso me duele y me entristece más pasar por esta situación, que me impide jugar el próximo partido debido a decisiones médicas, porque siempre he ido hasta el final, a través de cada consecuencia, y me duele más que a nadie no poder hacerlo", afirmó. Por último, manifestó estar a disposición del club y de sus compañeros "para cooperar con cualquier decisión que consideren necesaria".

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió.

Federico Valverde Pelea Real Madrid entrenamiento
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